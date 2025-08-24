Assine
Jogador do Mushuc Runa morre em acidente de trânsito no Equador

Meia de 26 anos havia defendido clubes como LDU, Macará, Aucas e El Nacional

Ailton Bruno do Vale
Ailton Bruno do Vale
Repórter
24/08/2025 21:58

O futebol equatoriano está de luto. O meia Marcos Olmedo, jogador do Mushuc Runa, morreu na manhã deste domingo (24/8), aos 26 anos, em um acidente de trânsito na cidade de Quinindé, província de Esmeraldas.

De acordo com informações da imprensa local, o incidente ocorreu por volta das 6h58, na rodovia E20, envolvendo dois veículos. O atendimento foi feito por equipes do Ministério da Saúde Pública e pelo Corpo de Bombeiros de Quinindé. Além de Olmedo, outras duas pessoas, de 30 e 34 anos, também perderam a vida no acidente.

Nota oficial do Mushuc Runa

O clube onde o jogador atuava desde junho deste ano publicou uma mensagem de pesar nas redes sociais.

“Com profundo pesar, lamentamos informar o falecimento de nosso querido jogador, Marcos Olmedo. Nossas mais sinceras condolências à sua família e entes queridos neste momento de dor”, publicou.

Carreira de Marcos Olmedo

Natural do Equador, Olmedo nasceu em 1º de junho de 1999 e construiu carreira no futebol local. Revelado pelo Aucas, passou também por América de Quito, Macará, LDU de Quito e El Nacional, equipe com a qual conquistou a Copa do Equador em 2024.

Em 2025, o meia foi contratado pelo Mushuc Runa, onde disputou quatro partidas. Seu último jogo foi no dia 27 de julho, contra o Técnico Universitário, quando atuou por 45 minutos. No sábado (23/8), ele esteve no banco de reservas na derrota por 2 a 1 para o Macará, mas não chegou a entrar em campo.

Números da carreira

  • Aucas (2019-2020, 2018) – 15 jogos
  • América de Quito (2021) – 11 jogos
  • Macará (2022-2023) – 34 jogos
  • LDU Quito (2023) – 3 jogos
  • El Nacional (2024-2025) – 35 jogos, 1 gol, 1 assistência
  • Mushuc Runa (2025) – 4 jogos

A notícia Jogador do Mushuc Runa morre em acidente de trânsito no Equador foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton Bruno do Vale

