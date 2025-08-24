Assine
Vini Jr. marca, Real Madrid bate Oviedo e vence mais uma em La Liga

Craque brasileiro, Vini Jr. marcou um gol, e Mbappé concluiu a vitória por 3 a 0 do Real Madrid sobre o Real Oviedo em La Liga

GP
Gazeta Press
GP
Gazeta Press
Repórter
24/08/2025 19:28

O Real Madrid venceu mais uma pelo Campeonato Espanhol neste domingo, ao bater o Real Oviedo, por 3 a 0, no estádio Carlos Tartiere. Mbappé (2) e Vinicius Júnior marcaram os gols do jogo, válido pela segunda rodada da competição.

Com o resultado, o time de Xabi Alonso chegou a seis pontos e ocupa a terceira posição, atrás de Barcelona e Villarreal, que têm saldo de gols superior. Já o Oviedo perdeu mais uma vez e está na 19ª posição.

O Real Madrid volta a campo apenas no próximo sábado, contra o Mallorca, no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada do Espanhol. O Oviedo joga no mesmo dia, contra a Real Sociedad, também pela competição nacional.

Como foi o jogo entre Real Madrid e Real Oviedo?

O Real Madrid abriu o placar aos 37 minutos da etapa inicial. Mbappé recebeu bom passe de Arda Guler, dominou girando para escapar da maração e bateu cruzado, anotando um belo gol para o time madrilenho.

Aos 37 do segundo tempo, o Mbappé ampliou a vantagem para o Real Madrid. Vinicius Júnior roubou a bola no campo de ataque e abriu na esquerda para o francês. O camisa 10 bateu de primeira na saída do goleiro e anotou o segundo gol dos visitantes.

Nos acréscimos do jogo, aos 48, Vinicius Júnior recebeu passe de Brahim Díaz, encarou a marcação e bateu no cantinho do goleiro para dar números finais ao jogo.

Veja os demais resultados do Espanhol

  • Osasuna 1×0 Valencia
  • Real Sociedad 2×2 Espanyol
  • Villarreal 5×0 Girona

A notícia Vini Jr. marca, Real Madrid bate Oviedo e vence mais uma em La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

