Destaque perde pênalti, e United só empata com Fulham pela Premier League

Fora de casa, o Manchester United perdeu até um pênalti e apenas empatou com o Fulham na segunda rodada da Premier League

24/08/2025 15:48

O Manchester United visitou o Fulham, neste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Inglês, no Estádio Craven Cottage. A partida terminou empatada em 1 a 1. Rodrigo Muniz (contra) marcou para os Red Devils, que perderam pênalti com Bruno Fernandes, destaque da equipe nas últimas temporadas. Enquanto Smith Rowe anotou o gol dos donos da casa.

Com o resultado, o Manchester United segue sem vencer na competição e fica na 16ª posição, com um ponto marcado. Por outro lado, o Fulham empata pela segunda vez e ocupa a 13ª colocação, com dois pontos somados.

As duas equipes voltam a campo nesta quarta-feira, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O Manchester United encara o Grimsby às 16 horas (de Brasília), no Blundell Park. Mais cedo, o Fulham recebe o Bristol City novamente no Estádio Craven Cottage, às 15h45.

Como foi o jogo entre Manchester United e Fulham?

Na reta final do primeiro tempo, após revisão do VAR, o árbitro anotou pênalti de Calvin Bassey em Mason Mount. Bruno Fernandes teve a chance de abrir o placar para o Manchester United, mas isolou a cobrança, aos 38 minutos.

Os visitantes balançaram as redes somente no segundo tempo. Após escanteio de Bryan Mbeumo, Leny Yoro ganhou da marcação e cabeceou. A bola ainda desviou nas costas do brasileiro Rodrigo Muniz antes de parar no fundo do gol, aos 12 minutos.

Aos 26, Alex Iwobi recebeu na ponta esquerda e cruzou para Emile Smith Rowe, que completou na pequena área e empatou a partida.

Outros resultados do Campeonato Inglês neste domingo

  • Everton 2 x 0 Brighton
  • Crystal Palace 1 x 1 Nottingham Forest

