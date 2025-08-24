Assine
Oviedo x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações pela La Liga

Partida é valida pela segunda rodada de La Liga; bola rola às 16h30 (de Brasília), deste domingo (24/8), no Estádio Carlos Tartiere

Beatriz Marques
Beatriz Marques
24/08/2025

Real Madrid e Oviedo se enfrentam neste domingo (24/8), pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no Estádio Carlos Tartiere, em Oviedo, na Espanha.

Anteriormente, na rodada inicial, o Real Madrid empatou com o Osasuna por 1 a 1. O jogo foi na terça-feira passada (19/8), no Santiago Bernabéu, em Madrid. Os merengues estão na oitava posição da tabela, com um ponto.

Já o Oviedo perdeu para o Villarreal por 2 a 0, na sexta-feira (15/8), no Estádio de la Cerámica, em Villarreal. O Oviedo ocupa a 18ª posição da tabela do Campeonato Espanhol, ainda sem pontuar.

Oviedo x Real Madrid: onde assistir

O confronto entre Oviedo e Real Madrid será transmitido pelo Disney+ (streaming) e pela ESPN (TV fechada).

Oviedo x Real Madrid: prováveis escalações

  • Oviedo: Escandell; Costas, Dendoncker e Calvo; Vidal, Sibo, Ilic e Rahim; Chaira e Hassan; Salomon Rondon. Técnico: Veljko Paunovic.
  • Real Madrid: Courtois; Alexander Arnold, Militão, Huijsen e Carreras; Valverde, Tchouaméni e Arda Güler; Brahim Díaz, Vinicius Júnior e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

