Reforço do Arsenal supera Reinier, do Atlético, na lista de palíndromos mais caros
Eze, contratado pelo clube inglês por R$ 437 milhões, passou Reinier e se tornou o segundo palíndromo mais caro do futebol
compartilheSiga no
O meia-atacante Eze superou Reinier, do Atlético, e se tornou o segundo palíndromo mais caro do mundo ao ser contratado pelo Arsenal. O jogador inglês, apresentado pelos Gunners neste sábado (23/8), custou 69 milhões de euros (R$ 437 milhões) ao clube.
Mas, afinal, o que é um palíndromo? Trata-se de uma palavra, frase, número ou sequência numérica que permanece da mesma forma se lida de trás para frente. O nome Reinier, se escrito de trás para frente, segue “Reinier”, tal como palavras como “osso”, “radar” e “ovo”, frases como “a grama é amarga”, números como 121 e 12321 e datas como 23/02/2023.
Eze foi vendido pelo Crystal Palace-ING após ter bom desempenho em três temporadas consecutivas. Ao todo, ele deixou o time com 41 gols e 28 assistências em 169 jogos. O Tottenham chegou a negociar com o meia inglês, mas foi superado pelo maior rival.
Agora, o atleta de 27 anos só fica atrás do atacante Ekitike na lista. O francês comprado pelo Liverpool por 79 milhões de euros (cerca de R$ 505 milhões) junto ao Eintracht Frankfurt-ALE em julho deste ano.
Antes disso, Reinier liderava esse ranking. Em janeiro de 2020, quando tinha 18 anos e era considerado uma das grandes joias do Flamengo e do cenário nacional, ele foi comprado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros (cerca de R$ 136 milhões, na cotação da época).
A seleção de palíndromos mais caros da história do futebol
Com a repercussão da contratação de Ekitike pelo Liverpool, o site especializado em transferências Transfermarkt entrou na brincadeira e elaborou a seleção dos jogadores de nomes palíndromos mais caros da história do futebol.
O portal considerou o maior valor de mercado alcançado pelo atleta na carreira, de acordo com a métricas utilizadas pela equipe que comanda o projeto – mesmo que o jogador em questão nunca tenha protagonizado uma transferência na quantia apurada. Assim, Reinier figura como o quarto jogador da categoria a atingir o maior “preço” no mercado: 25 milhões de euros, valor conferido a ele pelo Transfermarkt na época em que o Real Madrid o comprou.
Acima do reforço atleticano estão apenas Ekitiké (cujo maior valor de mercado é o atual, de 75 milhões de euros), o meia-atacante inglês Eberechi Eze, do Crystal Palace – que hoje vale cerca de 60 milhões de euro, mas nunca chegou a protagonizar uma transferência de valores tão elevados -, e o zagueiro turco Kabak, do Hoffenheim, da Alemanha: em 2020, quando era promessa do Schalke 04, ele atingiu o valor de 32 milhões de euros, segundo o site.
A seleção de palíndromos do Transfermarkt conta com outro brasileiro: o zagueiro Natan, zagueiro de 24 anos cria do Flamengo que hoje atua pelo Real Betis, da Espanha. Veja, abaixo, a “equipe” completa.
A carreira de Reinier
Reinier era destaque absoluto das categorias de base do Flamengo e presença frequente nas Seleções Brasileiras de base – ele, inclusive, foi medalhista de ouro com a equipe olímpica nos Jogos de Tóquio 2020, disputados em 2021.
Na equipe principal do clube carioca, Reinier fez apenas 15 jogos, mas se destacou nas chances que teve – anotou seis gols e duas assistências em 2019, ano “mágico” em que conquistou o Campeonato Carioca, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro com o rubro-negro.
O Brasiliense teve contrato com o Real Madrid por mais de cinco anos e meio, mas nunca chegou a estrear pela equipe principal do gigante espanhol.
No início da passagem, ele chegou a jogar pelo time B do clube, mas logo foi emprestado ao Borussia Dortmund, da Alemanha, onde ficou por dois anos. Nas temporadas seguintes, foi repassado ao Girona, da Espanha; Frosinone, da Itália; e ao Granada, da Espanha. Em nenhum dos clubes, no entanto, o meia obteve destaque.
Reinier retornou ao Atlético e ao futebol brasileiro visando se firmar e ter sequência para enfim deslanchar a carreira profissional. No Galo, curiosamente, ele terá trabalho para se tornar o maior palíndromo da história do clube: isso porque terá que superar o ex-zagueiro Réver, multicampeão pelo alvinegro e grande ídolo da torcida.
O atacante foi utilizado em três jogos pelo técnico Cuca e pode ganhar nova chance no time titular contra o São Paulo. As equipes se enfrentarão neste domingo (24/8), às 20h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A notícia Reforço do Arsenal supera Reinier, do Atlético, na lista de palíndromos mais caros foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne