Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela La Liga
Partida é válida pela segunda rodada do campeonato espanhol; bola rola às 16h (de brasília), neste sábado (23/8)
compartilheSiga no
Levante e Barcelona se enfrentam neste sábado (23/8), em partida válida pela segunda rodada da La Liga. O jogo será às 16h (de Brasília), no Ciudad de Valência, em Valência.
Anteriormente, o Levante enfrentou o Alavés e perdeu por 2 a 1. A partida ocorreu no último sábado (16/8), no Mendizorroza, em Vitória. O time ocupa a 14ª posição, com zero pontos.
Já o Barcelona, na primeira rodada, venceu o Mallorca por 3 a 0, também no sábado, no Son Moix, em Palma de Maiorca. O Barça é o primeiro colocado, com três pontos.
Levante x Barcelona: onde assistir
O confronto entre Levante e Barcelona será transmitido na plataforma de straming Disney +
Levante x Barcelona: prováveis escalações
Levante: Cuñat; Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugué, Víctor García e Iván Romero. Técnico: Julián Calero.
Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.
A notícia Levante x Barcelona: onde assistir, horário e escalações pela La Liga foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques