West Ham x Chelsea: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

West Ham e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira (22/8), pela segunda rodada da Premier League. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres, na Inglaterra.

Esse será o segundo jogo dos dois times na temporada 2025/2026. Anteriormente, o West Ham foi derrotado pelo Sunderland, por 3 a 0, no último sábado (16/8), no Stadium of Light, em Sunderland. Com o revés, aparece na penúltima posição.

Já os Blues vêm de um empate por 0 a 0 com o Crystal Palace, no domingo (17/8), no estádio Stamford Bridge, em Londres. O Chelsea ocupa a 11ª posição na tabela, com um ponto.

West Ham x Chelsea: onde assistir

O confronto entre West Ham e Chelsea será transmitido pelo canal ESPN (TV fechada).

West Ham x Chelsea: prováveis escalações

West Ham: Hermansen, Kilman, Aguerd e Todibo; Diouf, Guido Rodriguez, Ward-Prowse e Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Füllkrug e Bowen. Técnico: Graham Potter.



