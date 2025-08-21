Embaixador diz que chileno que caiu da arquibancada está vivo (Confusão entre torcedores durante jogo da Sul-Americana)

O torcedor da Universidad de Chile que caiu da arquibancada durante a violência no jogo contra o Independiente, nesta quarta-feira (20/8), pela Sul-Americana, está vivo. A informação foi divulgada por José Antonio Viera-Gallo, embaixador chileno na Argentina. Segundo ele, o torcedor está fora de perigo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostra o momento em que o torcedor se pendura na grade e, depois, cai. Um outro registro mostra um homem caído e depois se levantando no mesmo local onde ele foi registrado.

Viera-Gallo deu detalhes sobre os números da barbárie. Segundo ele, 97 pessoas estão presas e há outras cinco em um hospital na Argentina, com uma em estado grave. A Universidad de Chile, por outro lado, fala em 19 feridos. Os números ainda não oficiais.

A confusão começou no final do primeiro tempo.

Imagens mostraram torcedores dos dois times atirando pedras e outros objetos em direção aos rivais. Chilenos chegaram a colocar fogo nas arquibancadas do estádio Libertadores de América e uma bomba foi lançada na direção dos argentinos.

O sistema de som do estádio pediu a saída dos chilenos das arquibancadas para que o jogo recomeçasse eles não obedeceram. Os times voltaram a campo e o jogo foi reiniciado mesmo assim, mas acabou paralisado dois minutos depois.

Torcedores da Universidad de Chile foram retirados das arquibancadas por uma equipe de seguranças. Alguns, no entanto, se recusaram e ficaram no local. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor destinado aos chilenos, deixando apenas uma equipe de segurança particular.

Argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos. As imagens divulgadas pelos veículos Olé e TyC Sports, da Argentina, mostram ataques com pedaços de madeira. Em um vídeo, um torcedor aparece pendurado na grade da arquibancada e, depois, caindo.

A TyC Sports informou que alguns chilenos foram esfaqueados e levados a hospitais próximos. Eles ficaram gravemente feridos, segundo o jornal.

Imagens de fora do estádio mostram alguns torcedores saindo ensanguentados. Dentro dele, outros ficaram apenas de cueca após terem as roupas tiradas pela torcida rival e alguns aparecem completamente nus.

A Conmebol seguirá o protocolo para casos como esse e abrirá um procedimento disciplinar. O mesmo aconteceu quando torcedores do Colo-Colo entraram em conflito e o jogo contra o Fortaleza, em Santiago, pela Libertadores deste ano, foi interrompido.

A notícia Embaixador diz que chileno que caiu da arquibancada está vivo foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress