Clube da Segunda Divisão de Portugal anuncia ex-jogadores do Atlético

O meia João Rafael e o zagueiro Dudu Cruz se despediram do Atlético para jogar em gramados lusas. Os dois jogadores, revelados pelas divisões de base alvinegra, se transferiram para um clube da Segunda Divisão de Portugal. Eles foram anunciados, nesta semana, pelo Felgueiras. Com os ex-jogadores do Atlético, a equipe chegou a 11 reforços para a temporada 2025/2026.

Tanto João Rafael quanto Dudu tiveram pouco espaço desde que subiram para o profissional. Os dois integraram a equipe Sub-20 que, comandada por Guilherme Dalla Déa iniciou a disputa do Campeonato Mineiro de 2025 enquanto o profissional, dirigido por Cuca, fazia pré-temporada nos Estados Unidos.

João Rafael entrou em campo só uma vez: : entrou no segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Aymorés, em Ubá, pela estreia no Estadual. Dudu fez três jogos pela competição. Inclusive, Contra o Democrata-GV, no Mineirão, o zagueiro foi autor do gol de empate do Galo na partida, disputada no Mineirão, que terminou 1 a 1. Ele ainda atuou no 0 a 0 com o Pouso Alegre, no Manduzão.

Os dois jogadores postaram mensagens de despedida do Atlético nas redes sociais.

“Foram quase nove anos vestindo, com muito orgulho, a camisa do Galo! Comecei meu ciclo no clube com 12 anos, um moleque mesmo, e vou pra um novo desafio com a certeza de que o Atlético me formou como atleta e como ser humano. Sou e serei eternamente grato a Deus e ao Galo por tudo que vivi nesses anos!” João Rafael, ex-jogador do Atlético

“Encerro meu ciclo com o Atlético Mineiro. Sou imensamente grato por todo esse tempo em que vivi o sonho de vestir essa camisa, atuar como profissional e marcar meu primeiro gol na carreira. Levarei cada momento comigo, com muito carinho e respeito. Obrigado a todos que fizeram parte dessa história!” Dudu, ex-jogador do Atlético

De qual região de Portugal é o Felgueiras?

Felgueiras é um distrito do Porto, ao Norte de Portugal

O município tem 55.800 habitantes

Está no Vale do Sousa, região marcada pela produção dos famosos Vinhos Verdes portugueses

Outros pontos fortes da economia são a indústria do calçado e atividades ligadas à agricultura (como a produção de kiwi e espargos)

Como está o Felgueiras no Campeonato Português?

Após duas rodadas disputadas, o Felgueiras é o lanterna da Segunda Divisão Portuguesa. Tem duas derrotas, sofreu quatro gols e não marcou nenhum.

Fundado em 1932, o clube foi extinto em 2005, reabriu as portas na temporada seguinte, com o nome de Clube Académico de Felgueiras. Em 2012, resgatou a alcunha original: Futebol Clube de Felgueiras.

A notícia Clube da Segunda Divisão de Portugal anuncia ex-jogadores do Atlético foi publicada primeiro no No Ataque por Kelen Cristina