Árbitro se precipita ao dar escanteio em lance de gol e causa desespero em jogadores (Jogo entre Unión La Calera e Deportes La Serena)

Um lance bizarro roubou a cena no Campeonato Chileno na última sexta-feira (15/8). No duelo entre Unión La Calera e Deportes La Serena, válido pela 20ª rodada da competição, o árbitro Gaston Philippe tomou uma decisão inexplicável: marcou escanteio no exato momento em que a bola entrava no gol, deixando jogadores e torcedores em completo desespero.

O lance que virou caos

O erro aconteceu no segundo tempo, quando Bryan Mendoza, atacante mexicano do La Serena, avançou pela esquerda e finalizou em direção à meta de Jorge Peña. A bola desviou no caminho e enganou o goleiro adversário. Porém, antes mesmo de a bola ultrapassar a linha, Philippe assinalou escanteio, surpreendendo a todos em campo.

Enquanto os atletas do La Serena corriam para comemorar, a arbitragem indicava o escanteio, confundindo até a defesa do La Calera. Em segundos, o clima mudou: protestos acalorados, gestos de incredulidade e a pressão do time visitante sobre o juiz para validar o lance.

Gol confirmado e revolta em campo

Diante do tumulto, Philippe voltou atrás e acabou confirmando o gol de Mendoza, o que garantiu o empate em 1 a 1.

A decisão, no entanto, acendeu a ira dos jogadores e da comissão técnica do Unión La Calera, que partiram para reclamar com veemência.

O lance viralizou nas redes sociais e repercutiu no Chile. A polêmica cresceu ainda mais quando torcedores e analistas lembraram que o mesmo árbitro foi escalado para atuar em duas partidas na mesma rodada, algo incomum.

O que estava em jogo

Antes da confusão, o Unión La Calera havia aberto o placar com Javier Saldías, aos 44 minutos do primeiro tempo.

Com a igualdade, o time chegou a 23 pontos e ocupa o 10º lugar da tabela, ainda sonhando com vaga em torneios continentais. Já o La Serena permanece em situação delicada: soma 19 pontos, apenas cinco acima da zona de rebaixamento.

