Richarlison ‘incorpora’ Ronaldo Fenômeno e posta indireta para técnico da Seleção Brasileira (Richarlison publicou montagem de seu rosto em foto de Ronaldo Fenômeno)

Richarlison começou a Premier League 2025/26 com dois belos gols pelo Tottenham na vitória por 3 a 0 sobre o Burnley. O duelo ocorreu neste sábado (16/8) no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra.

O Pombo abriu o placar para o Spurs aos nove minutos de jogo em uma finalização magistral de voleio. No segundo tempo, aos 14 mintuos, mais um lance de categoria do camisa 9, que bateu de primeira no canto direito do goleiro Dúbravka.

Além das bolas na rede, Richarlison protagonizou jogadas de efeito, como o chapéu no zagueiro Maxime Estève que deu origem ao terceiro tento do Tottenham, de Brennan Johnson, aos 21 minutos.

O aplicativo SofaScore deu nota 9.5 ao brasileiro, que ganhou quatro de sete duelos, deu dois dribles e acertou 86% dos passes.

‘À la’ Ronaldo, Richarlison manda indireta para Ancelotti

No Instagram, Richarlison publicou uma montagem do próprio rosto em uma foto de Ronaldo Fenômeno com o icônico penteado inspirado no personagem Cascão, da Turma da Mônica, na semifinal da Copa do Mundo de 2002, contra a Turquia.

Na legenda, o atacante do Tottenham mandou uma indireta para Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Ele vive a expectativa de ser lembrado para representar o país na Copa do Mundo de 2026.

“Então falta menos de 1 ano para a Copa, né?!”. Richarlison

