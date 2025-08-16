Ex-América revela dívida milionária com empresários: ‘Assinei sem ler’ (Rodrigo Varanda em ação pelo América)

Rodrigo Varanda revelou, em postagem em sua conta oficial no Instagram, que tem uma dívida milionária com os empresários responsáveis pelo seu início no futebol. Isso, segundo ele, em razão de ter assinado, ainda na adolescência, um contrato “sem ler”.

Hoje no Sitra Club, do Bahrein, o ex-América, que pausou a carreira no ano passado, contou que parte do valor pedido é por descumprimento de contrato, segundo alegações da Elenko Sports. Além disso, leva em conta um apartamento dado ao jogador no início da carreira. Em contrato, o imóvel foi incluído na multa do jogador.

“Época que era menor, apostaram em mim e não teve o retorno que imaginaram. Eles falaram que iria me dá um apartamento. Na época aceitei, né? Não sou besta. Mas, na verdade, eles colocaram na multa esse valor do apartamento. Tipo, em uma futura venda ou caso nosso contrato acabasse, eu teria que devolver esse valor pra eles.”

“Eu, na época menor, só assinei contrato sem ler nada, agora eles estão cobrando tudo que gastaram comigo. Eles não me deram nada, só emprestaram o dinheiro.” Rodrigo Varanda, atacante

Ainda, segundo Rodrigo Varanda, ele não teve nenhum apoio dos empresários em sua pausa e retorno ao futebol. Inclusive, revelou ter tido que buscar novos clubes sozinho. Foi aí que a cobrança chegou.

“Antes de parar de jogar, avisei que iria parar de jogar, eles falaram que a decisão era minha e que estava tudo bem. Quando resolvi a voltar jogar, avisei eles. Tudo ok, até aí tudo bem.”

“Quando voltei a jogar, comecei sozinho a arrumar time pra mim. Eles não arrumavam mais nada, não davam atenção para mim. Até minha volta sempre fui eu sozinho, mas tenho contrato com eles e fui arrumando time para mim e seguindo a minha vida.”

“Nessa de seguir minha vida, eles estão cobrando mais 5 milhões e pouco, falando que descumpri o contrato com eles, mas se dependesse deles eu estaria sem clube até hoje. Agora estão cobrando 6 milhões e 500. Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Só eles e Deus sabe”, contou.

Por fim, Varanda afirmou que deve ter as contas bloqueadas. “Estão cobrando 6 milhões e poucos mil. Certeza que vão bloquear minhas contas todas, fora as dívidas extras. Meus seguidores que vivem pedindo vale, o Vavá está na baixa. vavá está com uma pendência milionária com os empresários aqui.”

Como foi a passagem de Rodrigo Varanda pelo América?

Revelado pelo Corinthians, Rodrigo Varanda chegou ao América em 2023, por empréstimo. Nas categorias de base, no Sub-20, se destacou e foi alçado ao profissional do Coelho.

Pelo time alviverde, disputo a Copa do Brasil, a Sul-America e o Brasileirão daquele ano. Em 2024, fez parte da campanha do clube no Campeonato Mineiro. Pouco tempo depois, deixou o clube para ir ao Santa Clara, de Portugal.

Ao todo, esteve em campo em 28 partidas pelo América, tendo marcado três gols e dado três assistências.

