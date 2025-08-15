Savinho no Tottenham? Guardiola revela desejo para ex-Atlético: ‘Minha única preocupação’ (Guardiola não esconde a admiração por Savinho no City)

Técnico do Manchester City, Pep Guardiola revelou que deseja permanecer com o atacante Savinho por “muitos anos”, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15/8). O jogador de 21 anos, revelado pelo Atlético, recebeu proposta do Tottenham, também da Inglaterra, mas os clubes não chegaram a um acordo.

O treinador espanhol não cravou o futuro do brasileiro, mas disse que os times interessados devem ligar para o City e chegar ao valor desejado.

“Ainda teremos três ou quatro dessas coletivas antes do fechamento da janela e vocês vão me perguntar isso. Eu não sei. Se for o Tottenham nesse caso ou outro clube, se qualquer clube quiser um jogador, deve ligar para o clube, como nós fazemos”, disse.

A “preocupação” de Guardiola

Guardiola, então, rasgou elogios a Savinho e pontuou a importância dele para a equipe inglesa. Ele também destacou que o atacante não manifestou desejo de sair.

“Neste momento, minha única preocupação é que Savinho permaneça conosco pelo resto da temporada e, espero, por muitos anos, porque, aos 21 anos, com o potencial que ele tem, é um jogador extraordinário”, disse.

“Do contrário, ele não teria jogado mais de 3.000 minutos na última temporada. No fim, o desejo dos jogadores está acima de tudo, mas eles precisam chegar a um acordo com o clube. Se não chegarem a um acordo, o jogador continuará aqui. Se quiserem sair, eles virão falar comigo. Se quiserem sair, vão bater na minha porta”, afirmou.

Na temporada passada, Savinho disputou 48 jogos, marcou três gols e deu 11 assistências.

Savinho no Tottenham?

Os Spurs já haviam ofertado 50 milhões de euros (R$ 316 milhões) pelo jovem de 20 anos, segundo reportado pelo jornalista Fabrizio Romano na segunda-feira (13/8), quantia que foi prontamente recusada pelo clube de Pep Guardiola.

O Tottenham, então, decidiu aumentar consideravelmente a quantia e fazer proposta de 70 milhões de euros (R$ 441,6 milhões). Mesmo assim, o City não se mostrou satisfeito e negou as condições, segundo o ge.

O valor faria de Savinho o sétimo jogador mais caro da janela de transferências – mas as negociações devem seguir, já que o time de Guardiola teria interesse em vender o brasileiro para custear a compra de outro brasileiro – Rodrygo – junto ao Real Madrid. Segundo Romano, o clube espanhol pretente pedir cerca de 100 milhões de euros (R$ 633 milhões) pelo atacante de 24 anos.

Quanto o Atlético embolsaria com a transferência?

O Atlético manteve 12,5% dos direitos econômicos de Savinho ao negociá-lo em 2022 com o Grupo City – mais especificamente ao Toyes, da França, clube-satélite que nunca chegou a contar com o futebol do jogador. O valor da operação foi de 6,5 milhões de euros (R$ 35,6 milhões na época).

Em 2024, após se destacar no Girona, da Espanha – que também pertence ao conglomerado de clubes internacional -, o atacante foi comprado pelo Manchester City. De acordo com o portal britânico The Athletic, o clube inglês pagou 25 milhões de euros (R$ 151,5 milhões) adiantados, sendo outros 15 milhões de euros (R$ 90,9 milhões) em acréscimos.

O Atlético teve direito, no total, a R$ 36,36 milhões – referentes à soma dos 12,5% pertencentes ao Galo com os 2,5% aos quais o clube mineiro também tinha direito por meio do mecanismo de solidariedade da Fifa. Os valores, no entanto, não necessariamente entraram nos cofres do clube em 2024, já que o City pode ter parcelado a compra.

Mesmo sem ter mais nenhum percentual de Savinho, o Galo ainda tem direito a uma fatia de qualquer eventual venda do atleta devido ao mecanismo de solidariedade. Assim, caso o City tivesse aceitado os R$ 441,6 milhões ofertados pelo Tottenham, o Atlético receberia 2,5% do montante – ou seja, cerca de 1,75 milhão de euros (R$ 11,034 milhões, na cotação atual).

