Gigante italiano faz oferta por Sancho, do Manchester United

Sem conseguir se firmar no time inglês, o atacante foi emprestado ao Borussia, em 2023, e ao Chelsea, onde atuou na última temporada

Gigante italiano faz oferta por Sancho, do Manchester United
crédito: No Ataque Internacional
Gigante italiano faz oferta por Sancho, do Manchester United
Sancho poderá jogar pela Roma

A busca do Manchester United por um destino para Jadon Sancho pode ter chegado ao fim. A equipe inglesa recebeu uma oferta de empréstimo com obrigação de compra da Roma pelo atacante e pode se desfazer de mais um atleta do elenco.

A proposta feita pelo clube italiano inclui uma cláusula de compra do atleta por 20 milhões de libras (R$ 146 milhões), que depende de metas consideradas fáceis de serem atingidas.

Sancho havia recebido sondagens da Turquia, porém, não tem o desejo de atuar no país. O atleta prefere se juntar aos italianos e já abriu as portas para a transferência.

Com 25 anos, Sancho se destacou pelo Borussia Dortmund e foi contratado pelo Manchester United em 2021. Sem conseguir se firmar no time inglês, o atacante foi emprestado ao Borussia, em 2023, e ao Chelsea, onde atuou na última temporada. Pelos Blues, acumulou 41 jogos com quatro gols e nove assistências.

Caso o negócio seja fechado, Sancho se juntará a Rashford, que fechou com o Barcelona, na lista de jogadores emprestados pelo United para esta temporada.

A notícia Gigante italiano faz oferta por Sancho, do Manchester United foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

