Assine
overlay
Início Esportes
Esportes

Libertad x River Plate: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14/8), às 21h30, no La Huerta, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Publicidade
Carregando...
V
Vitor de Araújo
V
Vitor de Araújo
Repórter
14/08/2025 16:36

compartilhe

Siga no
x
Libertad x River Plate: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores
Libertad x River Plate: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores crédito: No Ataque Internacional
Libertad x River Plate: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores
Libertad x River Plate: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores (Equipes se enfrentam para duelo pela Libertadores)

Libertad e River Plate se enfrentam quinta-feira (14/8), às 21h30, no La Huerta, em Assunção, no Paraguai, pela ida das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores.

A equipe paraguaia busca o título inédito, após se classificar na segunda colocação do grupo D do torneio, ocasião em que mediu forças com São Paulo, Alianza Lima-PER e Talleres-ARG. O Libertad é um dos dois times paraguaios remanescentes no campeonato, junto ao Cerro Porteño-PAR.

O River, tetracampeão da Libertadores (1986, 1996, 2015 e 2018), vive um bom momento, tendo vencido três partidas e empatado duas nos últimos cinco jogos, pelo Campeonato Argentino e Copa Argentina. O clube argentino busca um bom resultado no primeiro jogo, para matar o confronto em casa, na segunda partida.

Os clubes já se enfrentaram 14 vezes. O River Plate venceu nove vezes, houve um empate e quatro vitórias do Libertad.

Libertad x River Plate: onde assistir

O confrontoentre Libertad e River Plate será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Libertad x River Plate: prováveis escalações

  • Libertad: Rodrigo Morínigo, Robert Rojas, Matías Espinoza, Álvaro Campuzano, Diego Viera, Joaquín Bogarín, Néstor Giménez, Lucas Sanabria, Gustavo Aguilar, Iván Franco, Hugo Fernández. Técnico: Sergio Aquino.
  • River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero, Facundo Colidio e Miguel Borja. Técnico: Marcelo Gallardo.

Libertad x River Plate: arbitragem

  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
  • Assistentes: Rodrigo Correa (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
  • VAR: Rodolpho Toski (BRA)

A notícia Libertad x River Plate: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay