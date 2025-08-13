PSG se recupera contra Tottenham e é campeão da Supercopa da Europa nos pênaltis (Comemoração do PSG na Supercopa da Europa)

O Paris Saint-Germain estava perdendo por 2 a 0 até o minuto 39 do segundo tempo. Porém, os campeões da Liga dos Campeões superaram qualquer turbulência – que iniciou com a polêmica saída de Gianluigi Donnarumma -, empataram com o Tottenham por 2 a 2 e venceram por 4 a 3 nos pênaltis, garantindo o título da Supercopa da Europa nesta quarta-feira (13/8) no Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália.

Em campo, a atuação do PSG em boa parte da partida foi aquém. Após um primeiro tempo ruim, os atuais campeões da Champions League e vice do Mundial de Clubes mostraram a força na reta final da partida e voltaram ao jogo com gols de Kang-in Lee e Gonçalo Ramos. O empate já nos acréscimos levou a decisão aos pênaltis, e a defesa de Chevalier e a cobrança de Nuno Mendes decidiram o torneio.

O jogo

Posse de bola improdutiva contra precisão na melhor chance

Time mais temido na Europa no primeiro semestre de 2025, o Paris Sant-Germain até deu sequência ao padrão de jogo que levou ao título da Champions, mas a posse de bola vista desde o início do primeiro tempo da final da Supercopa da Europa foi bem improdutiva.

Nos 45 minutos iniciais, por exemplo, a equipe de Luis Enrique teve 70% do controle da bola e trocou mais do que o dobro de passes do que o rival – 290 contra 115. No entanto, foram apenas quatro chutes – todos sem a direção do gol -, e o desempenho ainda foi castigado pela precisão do rival.

O Tottenham encaixou corretamente a marcação e incomodou, desde os minutos iniciais, o PSG. Em meio às nove finalizações do time inglês na primeira etapa, duas ocorreram justamente no gol marcado no minuto 38.

O goleiro Vicario cobrou falta e ergueu a bola na área na segunda trave para que Romero cabeceasse. Após disputas, o rebote ficou com João Palhinha, que obrigou Chevalier a fazer grande defesa. Na sequência do “bate rebate”, Micky van de Ven aproveitou e finalizou forte para balançar a rede: 1 a 0 para o Tottenham.

Déjà vu e recuperação do PSG

Mesmo com a vantagem construída na etapa inicial, o Tottenham manteve a postura e foi premiado logo no minuto 2. Richarlison até tentou no lance anterior, mas, na sequência, um déjà vu castigou o Paris Saint-Germain.

Novamente em bola alçada na área – desta vez em cruzamento de Pedro Porro -, Romero foi acionado na segunda trave e cabeceou. Só que nessa tentativa, o zagueiro argentino mirou o gol e contou com uma falha do goleiro Chevalier, que não cortou e falhou: 2 a 0.

Só que a queda de ritmo dos Spurs ocorreu ao mesmo tempo que o PSG se recuperou, voltando para a disputa. Aos 20, Barcola até aproveitou rebote e diminuiu, mas Fabián Ruiz estava impedido no momento anterior, e o gol foi corretamente anulado pela arbitragem.

Já no minuto 38, Vitinha ficou com bola na meia-lua após corte da zaga. Ele rolou para Kang-in Lee, que havia acabado de entrar. O sul-coreano nem sequer dominou, bateu forte e diminuiu a vantagem do Tottenham: 2 a 1. No fim, aos 49, Dembélé acelerou pela direita, cruzou, e Gonçalo Ramos cabeceou para empatar a partida, levando aos pênaltis: 2 a 2.

Decisão por pênaltis em PSG x Tottenham

Solanke chutou no canto esquerdo do goleiro e marcou: 1 a 0 para o Tottenham;

chutou no canto esquerdo do goleiro e marcou: para o Tottenham; Vitinha correu vagarosamente e chutou para fora: 1 a 0 para o Tottenham;

correu vagarosamente e chutou para fora: para o Tottenham; Bentancur cobrou no canto direito do goleiro e fez: 2 a 0 para o Tottenham;

cobrou no canto direito do goleiro e fez: para o Tottenham; Gonçalo Ramos optou pela “cobrança de segurança” e chutou forte no meio: 2 a 1 para o Tottenham;

optou pela “cobrança de segurança” e chutou forte no meio: para o Tottenham; Van de Ven escolheu o canto esquerdo do goleiro, e Chevalier fez a defesa: 2 a 1 para o Tottenham;

escolheu o canto esquerdo do goleiro, e Chevalier fez a defesa: para o Tottenham; Dembélé deslocou o goleiro e fez no canto esquerdo do goleiro: 2 a 2 ;

deslocou o goleiro e fez no canto esquerdo do goleiro: ; Tel fez uma paradinha e errou o alvo, chutando para fora: 2 a 2;

fez uma paradinha e errou o alvo, chutando para fora: Kang-in Lee bateu no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda: 3 a 2 para o PSG;

bateu no canto direito do goleiro, que pulou para a esquerda: para o PSG; Pedro Porro também deslocou o goleiro e acertou a cobrança no alto do canto esquerdo: 3 a 3;

também deslocou o goleiro e acertou a cobrança no alto do canto esquerdo: Nuno Mendes chutou forte no canto esquerdo do goleiro e definiu o título: 4 a 3, garantindo o título do PSG.

Paris Saint-Germain 2 (4) x (3) 2 Tottenham

Paris Saint-Germain

Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaïre-Emery (Kang-in Lee 22 do 2º), Vitinha e Doué (Gonçalo Ramos 31 do 2º); Kvaratskhelia (Fabián Ruíz 14 do 2º), Dembélé e Barcola (Mbaye 22 do 2º).

Técnico: Luis Enrique

Tottenham

Vicario; Danso, Romero e Van de Ven; Pedro Porro, João Palhinha (Gray 27 do 2º), Sarr (Bergvall 44 do 2º), Bentancur e Spence; Kudus (Tel 33 do 2º) e Richarlison (Solanke 27 do 2º).

Técnico: Thomas Frank

Motivo: final da Supercopa da Europa

final da Supercopa da Europa Local: Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália

Bluenergy Stadium, em Udine, na Itália Gols: Micky van de Ven 38 do 1º, Romero 2, Kang-in Lee 39 e Gonçalo Ramos 49 do 2ºT

Micky van de Ven 38 do 1º, Romero 2, Kang-in Lee 39 e Gonçalo Ramos 49 do 2ºT Árbitro: João Pinheiro (POR)

João Pinheiro (POR) Auxiliares: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)

Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR) VAR: Tiago Martins (POR)

Tiago Martins (POR) Cartões amarelos: Richarlison, Pacho, Barcola, Danso e Dembélé

Richarlison, Pacho, Barcola, Danso e Dembélé Cartão vermelho: nenhum

A notícia PSG se recupera contra Tottenham e é campeão da Supercopa da Europa nos pênaltis foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno