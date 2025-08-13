América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana (Jogador do América de Cali e do Fluminense )

Nesta semana, iniciam-se os jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. América de Cali e Fluminense se enfrentam pelo partida de ida, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (12/8).

Antes, o América de Cali perdeu por 1 a 0 para o Tolima, em casa, no último sábado (9/8), pelo Campeonato Colombiano. Já o Fluminense empatou por 3 a 3 com o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, no mesmo dia, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo de volta será no Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (19/8), também às 21h30. A equipe que avançar para as quartas de final vai embolsar R$ 3,4 milhões.

América de Cali x Fluminense: onde assistir

O confronto entre América de Cali e Fluminense será transmitido pelo canal SBT (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming).

América de Cali x Fluminense: prováveis escalações

América de Cali : Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos e Cristian Barrios. Técnico : Diego Gabriel Raimondi.

: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos e Cristian Barrios. : Diego Gabriel Raimondi. Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

América de Cali x Fluminense: arbitragem

Árbitro : Cristian Garay (CHI)

: Cristian Garay (CHI) Auxiliares : Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI) VAR: Juan Lara (CHI)

