América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia

13/08/2025 17:26

Nesta semana, iniciam-se os jogos das oitavas de final da Copa Sul-Americana. América de Cali e Fluminense se enfrentam pelo partida de ida, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (12/8).

Antes, o América de Cali perdeu por 1 a 0 para o Tolima, em casa, no último sábado (9/8), pelo Campeonato Colombiano. Já o Fluminense empatou por 3 a 3 com o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, no mesmo dia, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O jogo de volta será no Maracanã, no Rio de Janeiro, na próxima terça-feira (19/8), também às 21h30. A equipe que avançar para as quartas de final vai embolsar R$ 3,4 milhões.

América de Cali x Fluminense: onde assistir

O confronto entre América de Cali e Fluminense será transmitido pelo canal SBT (TV aberta) e pelo Paramount+ (streaming).

América de Cali x Fluminense: prováveis escalações

  • América de Cali: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos e Cristian Barrios. Técnico: Diego Gabriel Raimondi.
  • Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Serna e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

América de Cali x Fluminense: arbitragem

  • Árbitro: Cristian Garay (CHI)
  • Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)
  • VAR: Juan Lara (CHI)

A notícia América de Cali x Fluminense: onde assistir, horário e escalações pela Sul-Americana foi publicada primeiro no No Ataque por Beatriz Marques

