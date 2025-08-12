Assine
Peñarol x Racing: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (12/8), às 21h30, no Campeón del Siglo, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores

Vitor de Araújo
Vitor de Araújo
Repórter
12/08/2025 16:39

Peñarol e Racing se enfrentam terça-feira (12/8), às 21h30, no Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU), pela ida das oitavas de final da Copa Conmebol Libertadores.

A equipe aurinegra, uma das mais tradicionais do continente, vem em busca do hexacampeonato da Libertadores (venceu em 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987), após se classificar na segunda colocação do grupo H do torneio, ocasião em que mediu forças com Vélez Sarsfield-ARG, San Antonio Bulo-Bulo-BOL e Olimpia-PAR.

O Racing busca o bicampeonato da Libertadores (venceu em 1967), após ter vencido a Copa Sul-Americana no ano passado. A equipe argentina busca um bom resultado fora de casa, e aposta na pressão do “El Cilindro”, na segunda partida, a fim de garantir a classificação às quartas de final do torneio.

O jogo de volta será no dia 19 de agosto, às 21h30, no El Cilindro.

Peñarol x Racing: onde assistir

O confrontoentre Peñarol x Racing será transmitido pelo Paramount+ (streaming).

Peñarol x Racing: prováveis escalações

  • Peñarol: Cortes; Gularte, Herrera, Méndez e Olivera; Sosa e Trindade; Cabrera, Léo Fernández, Garcia e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.
  • Racing: Arias; Di Cesare, Sosa e Garcia; Mura, Almendra, Juan Nardoni e Rojas; Solari, Adrian Martinez e Vergara. Técnico: Gustavo Costas.

Peñarol x Racing: arbitragem

  • Árbitro: Raphael Claus (BRA)
  • Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Rafael Alves (BRA)
  • VAR: Wagner Reway (BRA)

A notícia Peñarol x Racing: onde assistir e escalações pela Copa Conmebol Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo

