Ex-técnico do Atlético, Gabriel Milito admite momento crítico no México

Argentino vive pressão no comando do Chivas, lamenta erros repetidos e fala em “aprender e insistir” para reagir na Liga MX

12/08/2025 09:11

crédito: AFP
Gabriel Milito, ex-técnico do Atlético

O argentino Gabriel Milito, ex-técnico do Atlético, reconheceu a difícil situação que vive no comando do Chivas de Guadalajara, clube que assumiu em maio deste ano – o primeiro desde a saída do Galo.

A equipe perdeu para o Santos Laguna, por 1 a 0, no último domingo (10/8), e voltou a apresentar a irregularidade que vem marcando a temporada. Três dias antes, o time havia vencido o Charlotte por 2 a 1, mas novamente não conseguiu emplacar uma sequência positiva.

“Em termos de resultados, estamos bem fo***** porque merecíamos mais e obtivemos menos. Temos bons momentos nos jogos, mas detalhes nos condenam”, disse o treinador, em coletiva.

Milito citou, como exemplo, o pênalti cometido logo no início da partida contra o Santos Laguna, que acabou comprometendo o desempenho do time.

“Hoje nos aconteceu mais uma vez. É algo que devemos voltar a falar e corrigir urgentemente. As sensações são de que, nos jogos que ganhamos, merecemos vencer, e nos que perdemos ou empatamos, poderíamos ter obtido resultado melhor”, ressaltou.

Apesar da sequência instável, o treinador afirmou que mantém a confiança na recuperação da equipe.

“É aprender, corrigir, insistir e olhar para frente. Estou convencido de que as vitórias virão. Este clube é para valentes; os jogadores têm coragem, e eu também coloco a minha. Queremos ganhar sempre e, quando perdemos, existe impotência, mas também resgatamos coisas positivas”, concluiu.

O próximo compromisso do Chivas será contra o Juárez, no sábado (16/8), às 21h05 (horário de Brasília), no Estádio Akron, pela quinta rodada do Apertura 2025 da Liga MX.

Milito no Atlético

Milito deixou o Atlético em dezembro de 2024, com 47,8% de aproveitamento. O treinador foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, e amargou 12 jogos sem vitórias nas últimas semanas no comando do grupo alvinegro, com oito derrotas e quatro empates nesse último recorte pelo Galo.

Pelo Atlético, Milito conquistou o Campeonato Mineiro de 2025.

Números de Milito no Atlético

  • Jogos: 62
  • Vitórias: 23
  • Empates: 20
  • Derrotas: 19
  • Gols feitos: 85
  • Gols sofridos: 77

