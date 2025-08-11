Conmebol divulga local da final da Copa Libertadores de 2025 (Troféu da Copa Libertadores)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira (11/8) que a final única da Copa Libertadores de 2025 será em Lima, capital do Peru. O jogo está marcado para o dia 29 de novembro, um sábado, no Estádio Monumental de Lima.

O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, nas redes sociais. O estádio receberá a final única do torneio continental pela segunda vez.

A Libertadores passou a ter final única em 2019, ano em que o Monumental de Lima sediou o jogo. Na ocasião, o Flamengo venceu o River Plate de virada por 2 a 1 e se sagrou campeão.

Depois, a decisão do principal torneio da América do Sul passou por Maracanã (2020 e 2023), Centenário (2021), Monumental de Guayaquil (2022) e Monumental de Núñez (2024).

Cidade brasileira tentou sediar final

A cidade de Brasília candidatou o Estádio Mané Garrincha para receber a final da Libertadores de 2025. Contudo, a opção pela CBF foi mandar a decisão de volta para Lima.

Times brasileiros na disputa

Times brasileiros venceram todas as finais únicas da Copa Libertadores: Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). A última vez que uma equipe de fora do Brasil conquistou o título foi em 2018, quando o River Plate levantou a taça ao bater o arquirrival Boca Juniors na decisão.

Nesta edição da Libertadores, seis times brasileiros seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Internacional, Flamengo, Botafogo, São Paulo e Fortaleza. A competição está na fase de oitavas de final. Veja a seguir os confrontos.

Oitavas de final da Libertadores 2025

São Paulo x Atlético Nacional

LDU x Botafogo

River Plate x Libertad

Palmeiras x Universitario

Vélez Sarsfield x Fortaleza

Racing x Peñarol

Estudiantes x Cerro Porteño

Internacional x Flamengo

Finais únicas da Libertadores

2024 – Atlético 1 x 3 Botafogo – Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina)

2023 – Boca Juniors 1 x 2 Fluminense – Maracanã, no Rio de Janeiro (Brasil)

2022 – Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (Equador)

2021 – Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)

2020 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Maracanã, no Rio de Janeiro (Brasil)

2019 – Flamengo 2 x 1 River Plate – Estádio Monumental de Lima, em Lima (Peru)

