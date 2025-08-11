Assine
Conmebol divulga local da final da Copa Libertadores de 2025

Entidade anunciou nesta segunda-feira (11/8) que Lima, capital do Peru, receberá grande decisão continental em 29 de novembro

JV
João Vítor Marques
11/08/2025 16:59

The Copa Libertadores trophy is on display at Mas Monumental stadium in Buenos Aires, on November 29, 2024, on the eve of the Copa Libertadores final football match between Brazil's Atletico Mineiro and Brazil's Botafogo. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)
crédito: AFP
Conmebol divulga local da final da Copa Libertadores de 2025 (Troféu da Copa Libertadores)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta segunda-feira (11/8) que a final única da Copa Libertadores de 2025 será em Lima, capital do Peru. O jogo está marcado para o dia 29 de novembro, um sábado, no Estádio Monumental de Lima.

O anúncio foi feito pelo presidente da entidade, Alejandro Domínguez, nas redes sociais. O estádio receberá a final única do torneio continental pela segunda vez.

A Libertadores passou a ter final única em 2019, ano em que o Monumental de Lima sediou o jogo. Na ocasião, o Flamengo venceu o River Plate de virada por 2 a 1 e se sagrou campeão.

Depois, a decisão do principal torneio da América do Sul passou por Maracanã (2020 e 2023), Centenário (2021), Monumental de Guayaquil (2022) e Monumental de Núñez (2024).

Cidade brasileira tentou sediar final

A cidade de Brasília candidatou o Estádio Mané Garrincha para receber a final da Libertadores de 2025. Contudo, a opção pela CBF foi mandar a decisão de volta para Lima.

Times brasileiros na disputa

Times brasileiros venceram todas as finais únicas da Copa Libertadores: Flamengo (2019 e 2022), Palmeiras (2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). A última vez que uma equipe de fora do Brasil conquistou o título foi em 2018, quando o River Plate levantou a taça ao bater o arquirrival Boca Juniors na decisão.

Nesta edição da Libertadores, seis times brasileiros seguem na disputa pelo título: Palmeiras, Internacional, Flamengo, Botafogo, São Paulo e Fortaleza. A competição está na fase de oitavas de final. Veja a seguir os confrontos.

Oitavas de final da Libertadores 2025

  • São Paulo x Atlético Nacional
  • LDU x Botafogo
  • River Plate x Libertad
  • Palmeiras x Universitario
  • Vélez Sarsfield x Fortaleza
  • Racing x Peñarol
  • Estudiantes x Cerro Porteño
  • Internacional x Flamengo

Finais únicas da Libertadores

  • 2024 – Atlético 1 x 3 Botafogo – Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina)
  • 2023 – Boca Juniors 1 x 2 Fluminense – Maracanã, no Rio de Janeiro (Brasil)
  • 2022 – Flamengo 1 x 0 Athletico-PR – Estádio Monumental de Guayaquil, em Guayaquil (Equador)
  • 2021 – Palmeiras 2 x 1 Flamengo – Estádio Centenário, em Montevidéu (Uruguai)
  • 2020 – Palmeiras 1 x 0 Santos – Maracanã, no Rio de Janeiro (Brasil)
  • 2019 – Flamengo 2 x 1 River Plate – Estádio Monumental de Lima, em Lima (Peru)

