Ex-seleção rescinde com Boca Juniors e está próximo de novo clube
Zagueiro argentino, que disputou a Copa do Mundo de 2018, rescindiu com o Boca Juniors e está próximo de acertar com o Racing
Marcos Rojo, zagueiro de 35 anos, rescindiu nesta quinta-feira (8/8) o contrato com o Boca Juniors, cinco meses antes do término. O Racing pode ser o futuro do jogador.
O possível destino, porém, já gera polêmica entre os torcedores. Isso porque o Racing tem como grande rival o Independiente, conhecido como El Rojo, em referência à cor vermelha, principal do clube.
Com isso, parte da torcida do Racing postou nas redes sociais, pedindo que o defensor utilize apenas “Marcos” na camisa, para evitar a associação com o rival.
para mim será sempre um orgulho inesquecível. Foi um dos maiores privilégios que tive em toda a minha carreira. Peço desculpas ao torcedor pelos meus erros e agradeço pelo apoio que sempre nos deram, mesmo quando as coisas não iam bem. Há coisas que prefiro guardar para mim, pelo bem do Boca, que é o que realmente me importa: o clube e seus torcedores. Obrigado por essa aventura inesquecível. Amo vocês e vou sentir saudades, BOSTEROS”, escreveu o argentino.
Desgaste no Boca Juniors
A relação entre Rojo e a comissão técnica do Boca Juniors já estava desgastada, principalmente após o Mundial de Clubes, no qual ele não entrou em campo. Assim, o treinador Miguel Ángel Russo afastou o zagueiro de forma definitiva do time principal.
No clube desde 2021, Rojo conquistou o Campeonato Argentino de 2022 e outras taças nacionais. Antes, defendeu o Manchester United e teve passagens de destaque pela seleção argentina.
