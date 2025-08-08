Atleta que tentou esconder laudo médico se resolve com Barcelona e volta a ser capitão (Jogador tem mais de 400 partidas pelo clube)

O goleiro alemão Marc-André ter Stegen, contra quem o Barcelona havia aberto um processo disciplinar, se entendeu com a diretoria ‘blaugrana’ e assinou a autorização para que o clube envie à LaLiga seu relatório médico, anunciou o Barça nesta sexta-feira (8/8).

O comunicado do clube catalão veio horas depois de Ter Stegen ter publicado em sua conta no Instagram que estava “disposto a colaborar” para resolver a situação.

Depois do sinal verde do goleiro, o Barcelona explicou que o processo disciplinar está encerrado e que ele voltará a ser o capitão da equipe.

Recomendado pela diretoria a procurar um novo clube após duas temporadas marcadas por graves lesões, Ter Stegen, que recentemente passou por uma cirurgia nas costas, não queria que o Barça comunicasse seu procedimento médico para que a LaLiga avaliasse seu tempo de ausência

FC Barcelona official statementhttps://t.co/igQa8YJln6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2025

O goleiro de 33 anos, que teve retirada a braçadeira de capitão na quinta-feira, dois dias depois de o clube ter aberto um processo disciplinar contra ele, reconheceu em sua publicação no Instagram que os últimos meses foram “especialmente difíceis (…) tanto física como pessoalmente”.

Apesar disso, Ter Stegen garantiu que seu compromisso com a equipe “continua sendo total”.

O goleiro afirmou que passou pela cirurgia com pleno conhecimento e aprovação do Barcelona, “com a intenção de priorizar” sua saúde e carreira esportiva “a longo prazo”.

Segundo a imprensa catalã, o Barcelona pretende utilizar o período de recuperação de Ter Stegen para cumprir com as exigências do fair-play financeiro da LaLiga e poder inscrever suas novas contratações.

Ter Stegen, único remanescente do último título do Barça na Liga dos Campeões, em 2015, tem a concorrência no gol do recém-contratado Joan García e do veterano polonês Wojciech Szczesny

