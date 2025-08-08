Ex-jogador ganhou milhões com manipulação de resultados e detalha esquema (Moses Swaibu, enquanto jogador do Crystal Palace-ING)

Um esquema de manipulação de resultados deixou Moses Swaibu milionário. Mas também o levou à prisão e encerrou uma carreira que estava próxima à Premier League. O ex-jogador até ganhou milhões, só que foi preso rapidamente e se arrependeu totalmente das escolhas enquanto atleta de futebol, tanto que se tornou uma voz importante na conscientização de outros esportistas sobre as apostas.

A história do inglês Moses Swaibu, que atualmente tem 36 anos, foi contada pelo jornal Daily Maily. Nesse relato à mídia britânica, o ex-zagueiro detalhou o esquema e explicou os passos que levaram o melhor jogador jovem do ano do Crystal Palace, atual campeão da Copa da Inglaterra, ao cárcere em cinco anos.

O início da carreira e o encontro com a manipulação de resultados no futebol

A carreira de Moses Swaibu começou no Crystal Palace, onde foi eleito o melhor jogador jovem aos 18 anos. Na sequência, ele foi para o Lincoln City, onde se profissionalizou, e chegou próximo de ser um jogador de Premier League. Porém a trajetória dentro de campo acabou aos 23.

Quando já estava jogando no Bromley, clube de divisões inferiores da Inglaterra, Swaibu ganhava apenas 850 libras por semana e foi seduzido por uma proposta – um ano após recusar o primeiro contato com o universo das manipulações de resultados. Naquela ocasião, o jogador conheceu Tan Seet Eng, singapuriano líder da máfia, e deu início ao vício.

“A presença de Tan preenchia a sala sem a necessidade de levantar a voz. Dava para sentir o controle dele – o jeito como ele segurava o cigarro, o jeito como ele te observava. Ele era a promessa de dinheiro fácil. Ele dizia que, se eu perdesse a partida, eles me pagariam 20 mil [libras]” Moses Swaibu, em entrevista ao Daily Mail

A partir daquele momento, Swaibu iniciou a fraudar jogos concedendo gols aos adversários. As ações renderam milhões de libras aos patrões criminosos no mercado de apostas asiáticas, mas o bolso do atleta também se encheu: faturou um milhão de libras – que atualmente corresponde a R$ 7,3 milhões – em apenas sete jogos e até comprou uma Ferrari.

O jornal inglês ainda destacou como o ex-zagueiro agia: “Ele aprendeu a ‘fingir correr’ quando os atacantes adversários se dirigiam ao gol, para nunca conseguir pegá-los, bloqueá-los ou derrubá-los. Ao marcá-los, ele sutilmente, mas deliberadamente, se posicionava no lugar errado para que eles tivessem espaço para chutar. Depois, repreendia os companheiros de equipe, fingindo indignação, quando, na verdade, fora seu ‘erro’ que custara o gol”.

A prisão de Moses Swaibu

As atitudes de Swaibu funcionaram bastante. Porém, na nona tentativa de manipular partidas ainda dentro das quatro linhas, Swaibu começou a enxergar o desgaste de fazer isso em campo e decidiu se aposentar. Só que o pior ainda viria a acontecer no ano seguinte.

No fim de 2013, aos 24 anos, o atleta somente organizava a manipulação, entrando em contato com outros atletas. Só que ele foi convidado para encontrar outro grupo criminoso e foi até um restaurante chinês. Só que Moses Swaibu não sabia que essa máfia estava sendo investigada.

A Agência Nacional de Crimes encontrou o ex-zagueiro com os criminosos em um restaurante chinês e decretou a prisão. Em 2015, Swaibu foi condenado a 16 meses de prisão – mas cumpriu apenas quatro.

A recuperação até se tornar referência

A experiência na prisão foi aterrorizante para Swaibu, e a virada de chave foi a visita da filha Taliya, então com dois anos. “Todo o dinheiro que vinha com a manipulação de resultados não valia nada comparado a vê-la ter que ir até a prisão para me ver”, disse o jogador ao jornal inglês ao relembrar da situação.

A saída do cárcere fez o ex-jogador seguir outros caminhos, e o foco se tornou justamente o combate ao que levou à prisão. Moses Swaibu fundou a Gamechanger 360, empresa de consultoria que tenta impedir que jogadores se aliem à manipulação de resultados. A ideia do ex-jogador se tornou uma referência no assunto e até presta serviço a Fifa e o Comitê Olímpico Internacional (COI) – além de ser o autor da autobiografia chamada Fixed.

Recentemente, Swaibu fez uma convenção que reuniu mil delegados da entidade responsável pelo futebol e falou sobre os perigos da manipulação esportiva. Recentemente, o assunto voltou à tona na Europa devido às punições de Ivan Toney, atacante inglês que jogava no Brentford, e Sandro Tonalli, volante italiano do Newcastle, além da denúncia de brasileiros, como Lucas Paquetá – e Bruno Henrique no Brasil, por exemplo.

“Eu falo a língua do vestiário. É assim que posso ajudar. Posso explicar mais sobre as regras de apostas em 90 segundos do que uma série de mensagens secas nos quadros de avisos dos clubes jamais conseguirá”, ressaltou o ex-jogador, que explicou o porquê de ter participado do esquema.

“Eu não tinha um modelo quando criança. Aos 12 anos, eu vivia como um homem adulto, sempre em modo de sobrevivência. Como jogador de futebol, às vezes eu não recebia salário. Eu era vulnerável. Eu usava isso como justificativa para fazer o que fiz. Hoje minha consciência está tranquila graças à prisão, à terapia e à compreensão”, concluiu Swaibu.

