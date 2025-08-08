Assine
Endrick supera concorrência e se torna o novo camisa 9 do Real Madrid

Brasileiro assume numeração deixada pelo atacante Mbappé, que passa a vestir a lendária camisa 10 do clube espanhol

08/08/2025 19:44

Endrick supera concorrência e se torna o novo camisa 9 do Real Madrid
O atacante brasileiro Endrick, ex-Palmeiras, é o novo camisa 9 do Real Madrid. O clube espanhol anunciou o novo número do jogador de 19 anos nesta sexta-feira (8/8).

O jovem assume a camisa após o francês Kylian Mbappé, antigo dono, ficar com a 10. O atacante superou a concorrência do espanhol Gonzalo García, destaque do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, que, por sua vez, ficou com a camisa 16, antigo número de Endrick.

Com a camisa 9, Endrick ganha respaldo dentro do Real Madrid para se firmar como um jogador importante no elenco. Em sua primeira temporada, ele marcou sete gols em 37 jogos, mas não ganhou muitas chances com o ex-técnico Carlo Ancelotti, atualmente na Seleção Brasileira.

No início do ano, inclusive, circulava-se na mídia espanhola que o ex-Palmeiras poderia ser emprestado a outro clube, o que não se concretizou. Ele tem contrato com o Real Madrid até 2030.

Endrick se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa direita que o tirou da Copa do Mundo de Clubes. O brasileiro não entra em campo desde o dia 18 de maio, quando se lesionou.

O Real Madrid volta a ter um brasileiro como seu camisa 9 após 18 anos. De 2003 a 2007, Ronaldo foi o responsável pelo número, sendo sucedido por Roberto Soldado, Saviola, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Mbappé e, agora, Endrick.

A notícia Endrick supera concorrência e se torna o novo camisa 9 do Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

