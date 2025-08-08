Brasileiro revela estratégia do PSG na goleada sobre o Real no Mundial (Time do PSG antes do jogo com o Real Madrid no Mundial de Clubes)

Zagueiro do PSG, Lucas Beraldo celebrou a vaga do time francês à final do Mundial de Clubes. O brasileiro, titular após a suspensão de Pacho, indicou o estilo de jogo para golear o Real Madrid por 4 a 0, nesta quarta-feira, no MetLife Stadium, em Nova York.

“Pela imposição do nosso jogo. Nosso jogo é muito intenso de não deixar o adversário pensar ou respirar com a bola e isso fazendo que eles tomem algumas decisões equivocadas e que façam com que a bola volte para a gente para que a gente consiga controlar o jogo. A gente está fazendo muito bem as coisas não só individualmente, mas coletivamente, e esse é o principal da nossa equipe”, começou Beraldo ao SporTV.

“Independente dos 11 que vão iniciar, dos 11 que vão terminar, todo mundo está na mesma sintonia, todo mundo um ajudando o outro, eu acho que esse é o diferencial nosso para essa temporada”, continuou o defensor brasileiro.

Com o triunfo, o PSG enfrenta o Chelsea, que superou o Fluminense pela outra chave. O estrelado Real Madrid foi eliminado e, de quebra, sofreu sua primeira derrota em Mundiais de Clubes organizados pela Fifa. Agora, a equipe registra 16 vitórias, três empates e um revés.

Valendo o título da primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes, PSG e Chelsea se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), novamente no MetLife Stadium.

“Toda competição que a gente entra com o Paris Saint-Germain é sempre muito importante. Essa temporada a gente conseguiu executar muito bem as coisas, a gente conseguiu sair vitoriosos de vários campeonatos e esse (Mundial) é mais um que a gente está tentando, que a gente vai para a final. Agora é descansar, estudar o Chelsea para que a gente possa vencer mais um e entrar para a história por ser o primeiro campeão do (novo formato do) Mundial de Clubes”, finalizou Beraldo.

A notícia Brasileiro revela estratégia do PSG na goleada sobre o Real no Mundial foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press