Atacante da Seleção Brasileira se comove e muda vida de influenciador

Em 2024, Lalau publicou um vídeo pedindo ajuda para construir um quarto para a filha recém-nascida, que nasceu prematura

Ailton Bruno do Vale
Ailton Bruno do Vale
Repórter
08/08/2025 09:34

Atacante da Seleção Brasileira se comove e muda vida de influenciador crédito: No Ataque Internacional
Atacante da Seleção Brasileira se comove e muda vida de influenciador (Influenciador Lalau em vídeo divulgado nas redes sociais)

O que começou como um simples pedido de ajuda virou uma história de generosidade que emocionou a internet e transformou a vida de uma família no interior do Rio Grande do Norte. Cria das categorias de base do América e hoje atacante da Seleção Brasileira e do Tottenham, Richarlison protagonizou um gesto nobre ao reformar por completo a casa do influenciador Leonardo Querino da Silva, o Lalau, morador da zona rural de Serra do Mel.

A conexão entre os dois começou online. Em 2024, Lalau publicou um vídeo pedindo ajuda para construir um quarto para a filha recém-nascida, que nasceu prematura. O imóvel onde ele vivia com a família tinha estrutura precária: paredes rachadas, sem reboco, com fios elétricos expostos e banheiro sem descarga ou chuveiro.

Richarlison, que já acompanhava o influenciador nas redes sociais, se sensibilizou com o apelo e decidiu ir além. Entrou em contato diretamente com Lalau, bancou toda a reforma da casa e garantiu uma nova realidade para a família com forro, piso de cerâmica, móveis e estrutura completa.

“Eu só queria um quarto pra minha menina. Fiz o vídeo, postei, e ele viu. Entrou em contato e me perguntou o que eu precisava. Aí veio a surpresa: ele fez a casa inteira. Está linda, maravilhosa. Só temos a agradecer”, relatou Lalau, em entrevista ao site ge.globo.

Lalau, que trabalha com produção de castanhas e publica vídeos de desafios com bola desde 2022, ganhou não apenas uma casa nova, mas o reconhecimento de um dos principais nomes da Seleção.

Com passagens por Fluminense, Watford, Everton e atualmente no Tottenham, Richarlison deu seus primeiros passos no futebol profissional pelo América, em 2015.

A notícia Atacante da Seleção Brasileira se comove e muda vida de influenciador foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton Bruno do Vale

