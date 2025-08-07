Assine
Concorrente de Endrick renova com o Real Madrid

Real Madrid renova contrato de Gonzalo García até 2030; promessa de 21 anos disputa posição com o atacante Endrick

07/08/2025 18:22

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Gonzalo Garcia of Real Madrid runs with the ball during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Paris Saint-Germain and Real Madrid CF at MetLife Stadium on July 09, 2025 in East Rutherford, New Jersey.
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 09: Gonzalo Garcia of Real Madrid runs with the ball during the FIFA Club World Cup 2025 semi-final match between Paris Saint-Germain and Real Madrid CF at MetLife Stadium on July 09, 2025 in East Rutherford, New Jersey. David Ramos/Getty Images/AFP (Photo by David Ramos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) crédito: Getty Images via AFP
Concorrente de Endrick renova com o Real Madrid
Concorrente de Endrick renova com o Real Madrid (Gonzalo García durante partida )

Real Madrid já tem um acerto pela renovação contratual do atacante Gonzalo García. Cria da base do clube, o centroavante deve assinar um novo vínculo até 2030, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões). A informação é do jornal As, da Espanha..

Destaque da equipe na Copa do Mundo de Clubes, o espanhol vinha recebendo sondagens de times da Premier League. Prontamente, o Real correu para assegurar a permanência do jovem de 21 anos.

No Mundial de Clubes, o atacante anotou quatro gols em seis jogos disputados, além de uma assistência. O espanhol teve participação em cinco dos 11 tentos do clube na competição.

Gonzalo é um dos atletas cotados para assumir a camisa nove do Real Madrid. Além dele, Endrick também é um dos que pode ficar com a numeração. A camisa ficou vaga após Mbappé assumir a 10, deixada por Luka Modric.

A notícia Concorrente de Endrick renova com o Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por Gazeta Press

overflay