Concorrente de Endrick renova com o Real Madrid

O Real Madrid já tem um acerto pela renovação contratual do atacante Gonzalo García. Cria da base do clube, o centroavante deve assinar um novo vínculo até 2030, com uma multa rescisória de 1 bilhão de euros (R$ 6,3 bilhões). A informação é do jornal As, da Espanha..

Destaque da equipe na Copa do Mundo de Clubes, o espanhol vinha recebendo sondagens de times da Premier League. Prontamente, o Real correu para assegurar a permanência do jovem de 21 anos.

No Mundial de Clubes, o atacante anotou quatro gols em seis jogos disputados, além de uma assistência. O espanhol teve participação em cinco dos 11 tentos do clube na competição.

Gonzalo é um dos atletas cotados para assumir a camisa nove do Real Madrid. Além dele, Endrick também é um dos que pode ficar com a numeração. A camisa ficou vaga após Mbappé assumir a 10, deixada por Luka Modric.

