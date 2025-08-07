Jornal espanhol destaca jogador brasileiro no Mundial: ‘Colosso inesperado’ (A taça do Mundial de Clubes)

Joia do Fluminense, o volante Hércules foi exaltado em matéria de veículo de imprensa internacional pelas atuações na Copa do Mundo de Clubes.

Reserva da equipe, o jogador de 24 anos é um dos destaques do Tricolor Carioca. O camisa 35 anotou gols decisivos para o time brasileiro no torneio intercontinental.

Hércules balançou as redes na vitória do Fluminense sobre a Internazionale por 2 a 0, nas oitavas de final (30 de junho), e no triunfo por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, nas quartas de final (4 de julho).

O jornal espanhol As categorizou o atleta como um ‘colosso inesperado’ e apontou ‘salto de qualidade impressionante’ do volante nos últimos anos.

“Hércules tem demonstrado que cresce nos grandes momentos, e seu desempenho no torneio (Mundial) comprova isso. Desde sua chegada ao Fluminense, ele havia participado de 27 partidas e marcado apenas um gol. Agora, já soma dois, dos quais será difícil esquecer”, escreveu.

“Ele não veio para fazer muitos gols, mas tem mostrado que possui qualidade na área, uma virtude que vale ouro em um meio-campista com as suas características”, adicionou.

Carreira de Hércules

Antes de se tornar herói no Fluminense, Hércules passou por alguns problemas antes de aparecer como destaque. O jogador foi contratado do Fortaleza por R$ 29 milhões e assinou até 2029. Com perfil introvertido fora de campo, ele teve dificuldades de adaptação.

Tempo depois, foi vítima de “fake news”. Nas redes sociais, saíram boatos de que o atleta vivia ‘noitada’ em baladas no Rio de Janeiro, mas ele conseguiu reverter a situação e mostrou a verdadeira postura dentro de campo.

Natural de Jaicós, no Piauí, ele foi revelado pelo Tiradentes, do Ceará, em 2019. Logo depois, em 2020, foi para o Atlético Cearense, pelo qual disputou a Segunda Divisão do Campeonato Cearense. Por lá, marcou três gols e se destacou.

Hércules, então, chamou atenção do Fortaleza, que o contratou em 2021. Com a camisa do tricolor do Nordeste, foram 150 jogos, 21 gols marcados e cinco assistências. Ele conquistou dois Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste.

