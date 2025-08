Liverpool acerta acordo por venda de Darwin Nuñez; veja valor (Darwin Núñez,do Liverpool)

O futuro de Darwin Núñez pode estar longe do Liverpool. Nesta quarta-feira (6/8), o clube inglês acertou um acordo verbal com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pela venda do atacante uruguaio.

De acordo com o veículo inglês The Athletic, os sauditas concordaram em pagar 53 milhões de euros (R$ 388,6 milhões na cotação atual), com adicionais inclusos, ao Liverpool por Núñez. Agora, cabe ao jogador decidir se aceitará ou não a proposta do time saudita.

O uruguaio ganhou concorrência no Liverpool com a chegada do francês Hugo Ekitike, que esteve no time titular nos amistosos contra o Athletic Bilbao. Núñez, por sua vez, integrou a equipe reserva e marcou um dos gols na goleada por 4 a 1.

A concorrência no ataque pode aumentar ainda mais com a possível chegada do sueco Alexander Isak, do Newcastle. O Liverpool já ofereceu uma proposta de 110 milhões de libras (R$ 806,2 milhões) pelo atacante, mas o rival recusou.

Contratado em junho de 2022, Darwin Núñez soma, ao todo, 40 gols marcados em 143 jogos pelo time inglês, além de 22 assistências. Na última temporada, balançou as redes apenas sete vezes.

