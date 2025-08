Fifa reforça veto a bets nas camisas dos árbitros e nas áreas de VAR (Árbitro brasileiro Raphael Claus durante jogo da Copa Libertadores )

Diante da invasão cada vez maior das bets no mundo do futebol, a Fifa distribuiu, entre seus associados – incluindo federações e entidades ligadas a jogadores e árbitros – um comunicado no qual reforça a proibição das marcas de empresas de apostas nas camisas dos árbitros e nas áreas de VAR.

O aviso, emitido pela entidade que comanda o futebol em 1º/8, visa “proteger não apenas os árbitros, mas também a credibilidade e a integridade do jogo”.

No caso do árbitro de vídeo, o veto vale tanto para as salas onde são checados os lances quanto para o local onde fica o monitor que é consultado pelo árbitro, à beira do campo. Com um detalhe: a proibição também se aplica a qualquer banner relacionado que possa aparecer na televisão durante uma revisão.

No documento, a Fifa destaca que “os árbitros desempenham um papel central na salvaguarda da integridade e da justiça do futebol e são essenciais para o jogo. (…) O sistema de árbitro assistente de vídeo (VAR), a sala de operação de vídeo (VOR) e a área de revisão do árbitro (RRA) também são elementos de apoio cruciais para os árbitros, que aumentam sua capacidade de tomar decisões precisas e justas, beneficiando assim o jogo em todo o mundo”.

Leia também: A relação do futebol com as bets e o impacto na sociedade

O que é proibido

Segundo o regulamento da Fifa, está proibida a publicidade de produtos relacionados a tabaco, bebidas alcoólicas, narcóticos e estabelecimentos de jogos de azar (cassinos ou empresas de apostas). Assim como slogans de natureza política, racista ou religiosa.

A entidade até autoriza propaganda nos uniformes dos árbitros e nas áreas do VAR, desde que não sejam na parte da frente da camisa (destinada a emblemas oficiais), não estejam relacionadas às exceções citadas e não gerem conflito de interesses com publicidades usadas pelas equipes participantes da partida.

A notícia Fifa reforça veto a bets nas camisas dos árbitros e nas áreas de VAR foi publicada primeiro no No Ataque por Kelen Cristina