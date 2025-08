Mundial: Chelsea pode ter desfalque contra Palmeiras após morte de Diogo Jota (Jogadores do Chelsea antes de partida pelo Mundial de Clubes)

O atacante português Pedro Neto pode desfalcar o Chelsea nesta sexta-feira (4/7), quando a equipe enfrenta o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), a partir das 22h (de Brasília). O técnico Enzo Maresca revelou que o atleta ficou abalado com a morte de seu conterrâneo e amigo Diogo Jota, que faleceu nesta quinta (3).

Pedro Neto não participou do último treinamento do Chelsea para o duelo, nesta quinta-feira. Assim, Enzo Maresca deixou que o atacante português decida se vai jogar ou não.

“É uma decisão exclusivamente do Pedro (Neto). Tive uma conversa com ele nesta manhã e deixei claro que qualquer decisão que ele tomar será correta e vamos o apoiar. Não importa se ele jogará ou não amanhã. De qualquer forma estaremos do lado dele”, disse Enzo Maresca em coletiva de imprensa.

Antes de falar sobre a situação de jogo de Pedro Neto, o técnico Enzo Maresca abriu a coletiva de imprensa falando sobre a tragédia, desejando forças à família de Diogo Jota.

“Um dia muito triste. Não dá para encontrar palavras, pois é muito difícil. É uma situação de se sentir incapaz de ajudar. Quero desejar meu amor à família dele (Diogo Jota) e para todas as pessoas ao redor deles, é uma grande tragédia. Nesse momento, estamos próximos do Pedro para apoiá-lo”, completou.

Pedro Neto era amigo de Diogo Jota, com quem defendeu o Wolverhampton Wanderers-ING entre 2019 e 2020, e dividia o vestiário na seleção portuguesa.

