crédito: No Ataque Internacional

Grupo que tem Djokovic e gestores brasileiros compra clube de futebol na França (Clube francês já contou com o ex-atacante Grafite )

O Le Mans FC, clube tradicional do futebol francês, que hoje está na Segunda Divisão francesa (Ligue 2), foi comprado pelo OutField, fundo de investimentos brasileiro (empresa que já atuou no Maringá e que atualmente se responsabiliza por investimentos no Coritiba). O anúncio foi feito nessa sexta-feira (31/7).

A participação do grupo se dará de forma minoritária. Thierry Gomez, proprietário do clube há dez anos, seguirá no controle gerencial da equipe. A gestão de Thierry vem sendo exitosa: quando o francês assumiu, o Le Mans estava na sexta divisão e vem colecionando acessos desde então.

Valores envolvidos e destinação de recursos

As cifras exatas envolvidas na transação não foram divulgados, porém Pedro Oliveira, fundador da OutField, disse em entrevista ao site Brazil Journal, que o montante investido foi considerável, de “oito a nove dígitos, em reais”.

O investidor também explicou quais foram as motivações que embasaram o negócio: “O Le Mans é um ativo muito organizado. Tem zero dívida, dinheiro em caixa, uma boa estrutura, com um estádio para 25 mil pessoas e dois centros de treinamento, e um histórico muito positivo de formação de talentos”.

Uma parte dos investimentos será destinada às melhorias estruturais, em setores como estádio e gramado. Outra parte será utilizada para equilibrar e sanear o setor financeiro do clube.

Investidores de renome

Alguns dos demais investidores são personalidades respeitadas em diversas searas, como, por exemplo: Georgios Frangulis, CEO da marca de alimentos OakBerry; o tenista Novak Djokovic; e os ex-pilotos de Fórmula 1, Felipe Massa e Kevin Magnussen.

A presença de famosos no negócio não se justifica apenas financeiramente: os investidores veem as estrelas como fatores que podem facilitar a internacionalização da marca, atingimento de torcedores de outros países e aumento na comercialização de camisas do clube.

Le Mans e brasileiros

O Le Mans foi fundado em 1985, já conquistou dois títulos da Segunda Divisão Francesa (em 1961 e 1965) e foi finalista da Copa da França em 2004.

A equipe já contou com atletas de renome, como Didier Drogba e Gervinho, ex-atacantes costa-marfinenses, e Grafite, ex-atacante brasileiro, que disputou a Copa do Mundo de 2010.

Túlio de Melo, ex-atacante revelado pelo Atlético, também passou pelo clube.

A notícia Grupo que tem Djokovic e gestores brasileiros compra clube de futebol na França foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo