Filho de jogador do Bayern de Munique morre aos 6 anos (Sven Ulreich, goleiro do Bayern de Munique)

Sven Ulreich, goleiro reserva do Bayern de Munique publicou, nesta sexta-feira, uma nota em seu perfil no Instagram sobre a morte de seu filho Len, de seis anos. O alemão anunciou que o menino lutava contra doença grave e que faleceu há algumas semanas.

No comunicado, o atleta não deu detalhes sobre a doença, mas agradeceu ao apoio que o Bayern deu à sua família durante este momento e pediu respeito do público e mídia.

“É com profunda tristeza que anunciamos hoje o falecimento do nosso filho Len, há algumas semanas, após uma longa e grave doença. A decisão de tornar isso público é incrivelmente difícil para nós, no entanto, é um passo importante para nós, como família, para trazer clareza para aqueles ao nosso redor e também para o público. Juntamente com a nossa filha, estamos agora tentando encontrar o caminho de volta à vida, passo a passo”, disse o comunicado, que continuou.

“Um agradecimento especial às nossas famílias, amigos e ao FC Bayern de Munique pela discrição e enorme apoio nos últimos meses – significa muito para nós. Pedimos ao público e aos representantes da mídia que sejam atenciosos e respeitem a nossa privacidade. Pedimos gentilmente que se abstenham de mais perguntas ou declarações. Lisa e Sven.”

Atleta do Bayern desde 2015, Sven cogitou na temporada passada a aposentadoria do futebol para poder dar mais atenção aos cuidados do filho. Desde outubro, o reserva de Manuel Neuer também não era relacionado para jogos fora de casa para estar mais perto da família.

Em dez anos de equipe, o goleiro conquistou uma Liga dos Campeões, nove títulos da Liga Alemã, três Copas da Alemanha e seis Supercopas da Alemanha.

