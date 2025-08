Ex-técnico do Cruzeiro leva goleada histórica nos Estados Unidos (Cruz Azul sofreu a pior goleada da história dos jogos entre mexicanos e estadunidenses)

Ex-técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamón sofreu uma goleada acachapante durante partida da Leagues Cup, um torneio continental norte-americano.

Larcamón treina o Cruz Azul, do México. Nesta quinta-feira (31/7), a equipe perdeu por 7 a 0 para o Seattle Sounders, dos Estados Unidos. A partida foi disputada no Lumen Field, em Washington, nos EUA.

O resultado colocou ainda mais pressão sob Larcamón, que corre o risco de ser demitido do Cruz Azul. Essa foi a pior derrrota de um time da Liga MX para um rival da Major League Soccer em toda a história.

Depois do jogo, Larcamón concedeu entrevista coletiva e pediu desculpas à torcida do Cruz Azul. “Tenho que me desculpar com a torcida e com a história do clube”, afirmou o técnico, que ressaltou o desejo de permanecer no cargo.

Larcamón pelo Cruzeiro

Larcamón treinou o Cruzeiro entre janeiro e abril de 2024. Ele foi contratado depois de passagem vitoriosa pelo León, do México.

No Brasil, porém, Larcamón durou pouco. Ele foi demitido após perder a final do Campeonato Mineiro para o Atlético. Ao todo, o técnico fez 14 jogos – sete vitórias, quatro empates e três derrotas.

