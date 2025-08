Boca Juniors passa mais de 100 dias sem vencer e vive pior sequência da história (Paredes e Battaglia, jogadores do Boca Juniors)

O Boca Juniors vive a pior sequência da história. A última vitória do time argentino foi em 19 de abril, há exatos 104 dias. Depois disso, os xeneizes já disputaram 11 jogos, não venceram nenhuma vez e vive uma crise sem precedentes.

O último revés do Boca Juniors foi no domingo (27/7), ao perder por 1 a 0 fora de casa para o Huracán, na terceira rodada do Clausura, que é uma parte do Campeonato Argentino. Na partida, Rodrigo Battaglia, ex-Atlético, e Leonardo Paredes, campeão mundial pela Argentina, foram titulares.

Esse duelo fez com que o Boca chegasse à quinta derrota nesse recorte sem vencer. Além desses placares negativos, são cinco empates durante a sequência. Até por isso, o time é o 13º colocado no Clausura, que começou neste mês de julho, após a participação xeneize no Mundial de Clubes – foi eliminado no grupo que tinha Bayern de Munique, Benfica e Auckland City.

O último jogo do Boca Juniors

O clube de Buenos Aires visitou o Palácio Ducó, estádio do Huracán, para enfrentar um teste difícil após a traumática eliminação nas oitavas de final da Copa Argentina contra o modesto Atlético Tucumán.

Mas a equipe de Miguel Angel Russo não só não melhorou, como deu mais um passo para trás. E perdeu novamente.

O Huracán, mais estruturado e com atuação consolidada, superou-os completamente, finalizando 11 vezes, mas marcando apenas um gol, um chute soberbo do meio-campo de Matko Miljevic aos 65 minutos, que encontrou o canto do goleiro Agustín Marchesín.

“Estou assumindo o controle de tudo. Não procurem coisas onde não há. Não estou acostumado a perder. Esta é a primeira vez que isso acontece comigo. Chegou a hora de mudar algumas coisas. Teremos que encontrar uma maneira de contornar isso, trabalhar duro e tentar melhorar”, disse Russo, ainda sem vencer em sua terceira temporada como técnico do Boca Juniors.

Russo, de 69 anos, tentou minimizar a crise da equipe, que em duas semanas enfrentará outro desafio contra o Racing, desta vez na La Bombonera, onde a torcida certamente reclamará dessa má fase.

