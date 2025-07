crédito: No Ataque Internacional

“Novo” Kaká: Quem é Max Dowman, de 15 anos, que estreou nos profissionais do Arsenal (14 gols em sete jogos e apelidado de “Novo” Kaká)

Normalmente os amistosos de pré-temporada não são capazes de empolgar nem o mais fanático dos torcedores. Porém, recentemente os holofotes se voltaram para os jogos amistosos do Arsenal, sobretudo em razão da presença de um adolescente: Max Dowman, de 15 anos.

A promessa inglesa – que não tem nem mesmo idade para assinar contrato profissional – desponta como um dos melhores jogadores da nova geração, a partir de memoráveis atuações pelas categorias de base dos “Gunners” e do “English Team”.

Atuações marcantes na pré-temporada levaram à fama precoce

Estevão (16 anos e 8 meses), Endrick (16 anos e 2 meses) e Lamine Yamal (15 anos, 9 meses) são alguns exemplos de atletas que estrearam muito precocemente dentre os profissionais. São jogadores que carregam a fama e o status de “superestrelas” do futebol mundial desde muito cedo.

Em comum estes atletas têm estatísticas assombrosas, passagens por seleções de base, lances plásticos e nível técnico assustador.

Nesse sentido, Dowman é um dos mais fortes candidatos a seguir o legado deixado pelos “golden boys” supracitados, tendo feito a sua estreia pela equipe profissional do clube inglês no amistoso de pré-temporada contra o Milan, em Singapura, nesta quarta-feira (23/7).

Na ocasião o menino entrou em campo aos 20 minutos da segunda etapa e deu provas de seu enorme nível técnico, com boas participações. Além disso, converteu a sua cobrança de pênalti, em disputa ocorrida ao fim do jogo.

Quatro dias depois, neste domingo (27/7), recebeu nova oportunidade de atuar no time adulto, na vitória do Arsenal, por 3 a 2, contra o Newcastle, momento em que seu talento ficou ainda mais evidente.

O garoto entrou aos 15 minutos do segundo tempo e conseguiu boas arrancadas, dribles e passes, partindo da ponta direita, em direção à região central do campo (tem como pé dominante o esquerdo), sendo o grande nome da virada no placar.

Em uma destas arrancadas, Dowman se livrou do primeiro marcador e, ao adentrar a grande área, foi derrubado pelo brasileiro Joelinton.

O árbitro marcou pênalti, posteriormente convertido pelo norueguês Ødegaard, que deu números finais à partida, aos 39 minutos da segunda etapa.

O menino teve sucesso em dois de três dribles tentados e acertou o gol nas duas tentativas de finalização que executou.

Veja lances de Dowman, no jogo contra o Newcastle:

https://twitter.com/CorzekM/status/1949855796805730622?t=gdg3RlHwREHQy7af7TS0tg&s=08

Atuações impressionam treinadores e imprensa

As atuações impressionaram Mikel Arteta, técnico do clube, que comentou o momento vivido pelo garoto e ressaltou a importância dos companheiros no processo de adaptação do jovem à equipe de cima.

“Estou feliz por todas os garotos, acredito que se eles são capazes de jogar neste nível, com 15 anos, é por causa do ambiente, e a cultura dentro deste time. Quando alguém te deixa tão confortável e confiante, você pode ir lá e fazer. E óbvio que há melhor chance quando você tem as qualidades que esse menino tem.”

“O que ele fez hoje contra esse time no tempo que esteve em campo é algo incomum de se ver em um jogador de 15 anos. Estamos extremamente felizes em tê-lo aqui”.

Perry Groves, campeão da Liga Inglesa pelo Arsenal em 1988/89 e 1990/91, também se mostrou entusiasmado com o potencial da joia.

“Eu nunca vi um jogador sub-15 assim tão bom, nunca. Ele era três níveis acima de qualquer outro atleta em campo. A única coisa que pode pará-lo são lesões ou atitude”.

Em outubro de 2024 o técnico da equipe juvenil do Arsenal, Gustavo Oliveira, comparou a jovem estrela a Kaká, craque do futebol brasileiro.

“Ele joga no estilo do Kaká. Ele sabe escrever o nome. Um dia ele vai jogar pela seleção da Inglaterra e na Premier League.”

O próprio jogador parece ter dimensão do feito atingido. Ontem (27/7) fez uma postagem, em que celebra a atuação diante do Newcastle. Na legenda, escreveu: “What a night!” (“que noite!”, em português).

https://www.instagram.com/p/DMni9h8BNMS/?img_index=1

Precocidade e desempenho assustador pelas categorias de base de Arsenal e Seleção Inglesa

Apesar de todo o talento, por enquanto Dowman não atua frequentemente nem mesmo na equipe sub-21 da equipe de Londres. Por outro lado, “passeia” pelas categorias que se aproximam de sua faixa etária: foram 21 gols em 20 jogos na última temporada pelo sub-18 dos “Gunners”.

Em setembro de 2024, se tornou o atleta mais jovem a ir às redes em uma partida da Champions League sub-19, contra a Atalanta, aos 14 anos, oito meses e 19 dias.

Somente nos últimos sete jogos pelo Campeonato Inglês sub-18 – em confrontos contra Aston Villa, Fulham (2x), Tottenham, Reading, Norwich City e Leicester – a promessa foi responsável por assustadores 14 gols e duas assistências. Ressalta-se que estreou na categoria com apenas 13 anos, em setembro de 2023.

Aos 14 anos o atleta estreou pela seleção da Inglaterra sub-17. Foi titular em todos os três jogos da equipe no Campeonato Europeu de Sub-17 e usou a camisa 10. Com posicionamento mais centralizado, desfilou bom futebol, a partir de arrancadas velozes, conduções curtas em que a bola “grudou” em seu pé, belas assistências e dribles com mudança de direção.

Em uma destas “sessões” de dribles, no jogo contra a Tchéquia, Dowman “bagunçou” um defensor com uma boa finta, invadiu a área e anotou um belíssimo gol.

Nos últimos três jogos da seleção da Inglaterra sub-17 – Irlanda do Norte, Eslovênia e Israel – foram duas assistências e um gol.

Veja alguns lances de Dowman pela seleção:

https://x.com/UEFAMensYouth/status/1927409413402333334?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1927409413402333334%7Ctwgr%5E177e160bd249cf8d58e1375fc76f82d1c8eb37c4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-365801361832474322.ampproject.net%2F2507082004000%2Fframe.html

Assédio do mercado da bola e fama nas redes sociais

As atuações do garoto têm encantado o mundo.

O portal inglês Team Talk noticiou que o Real Madrid monitora o atleta, de maneira a proceder com uma tentativa de contratação quando o atleta atingir a maioridade.

Dowman já conta com 308 mil seguidores nas redes sociais e é patrocinado pela Adidas.

Quando o Arsenal foi campeão inglês pela última vez, na temporada 2003/04, ainda faltava cinco anos para o craque nascer (nasceu em 31 de dezembro de 2009).

Não dá para duvidar que este prodígio contribua para que muito em breve o clube londrino saia da fila.

A notícia “Novo” Kaká: Quem é Max Dowman, de 15 anos, que estreou nos profissionais do Arsenal foi publicada primeiro no No Ataque por Vitor de Araújo