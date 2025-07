Inglaterra vence Espanha nos pênaltis e conquista a Eurocopa Feminina (Inglaterra bateu a Espanha nos pênaltis)

A Inglaterra conquistou neste domingo (27/7) o bicampeonato da Eurocopa Feminina, e o troféu veio com um sabor de revanche. Na decisão, a equipe inglesa superou a Espanha, rival para a qual havia perdido na final da última Copa do Mundo, em 2023. No tempo regular, as seleções empataram por 1 a 1, mas as inglesas triunfaram nos pênaltis por 3 a 1.

Campeã europeia em 2022, quando superou a Alemanha na decisão e alcançou seu inédito título, a equipe liderada pela técnica Sarina Wiegman superou as espanholas após buscar um empate no tempo normal (1 a 1) e vencer a disputa de pênaltis, por 3 a 1.

Foi a vingança inglesa após a derrota por 1 a 0 na decisão do Mundial sediado em conjunto por Austrália e Nova Zelândia, há dois anos. Pela primeira vez finalista da Euro, a Espanha buscava seu inédito título para coroar o crescimento do futebol feminino do país nos últimos anos.

Inglaterra e Espanha também se enfrentaram nas quartas de final da Euro de 2022. Naquela ocasião, a vitória ficou com as inglesas, por 2 a 1, em resultado que fez parte da campanha até a conquista do inédito título para a equipe.

O encontro deste domingo foi o 20º duelo entre inglesas e espanholas no futebol feminino de seleções, agora com com nove vitórias para a Inglaterra, seis empates e cinco êxitos para as espanholas.

Desta vez, o confronto se arrastou até os pênaltis. No tempo regulamentar, a Espanha abriu o marcador no primeiro tempo com Mariona Caldentey, aos 25 minutos.

Depois do intervalo, a Inglaterra buscou o empate com Alessia Russo, aos 12 minutos. Apesar de as duas equipes criarem boas chances, a igualdade permaneceu até o fim dos 90 minutos. O mesmo cenário se repetiu na prorrogação, provocando a disputa das penalidades. As inglesas de deram melhor.

