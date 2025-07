Torcedores fundam time após clube do coração ser rebaixado para 5ª divisão (O Panteras Negras Footballers Club foi fundado por um grupo de torcedores do Boavista)

Decepcionados com a crise financeira que atingiu em cheio o clube do coração e em oposição a atual diretoria, os torcedores do Boavista, de Portugal, não pensaram duas vezes e resolveram fundar o próprio time. Trata-se do Panteras Negras Footballers Club.

Nessa sexta-feira (25/7), o clube apresentou sua linha de uniformes em cerimônia de posse da diretoria na sede da organizada Panteras Negras, ao lado do Estádio do Bessa, na cidade do Porto.

Porém, segundo os idealizadores, o projeto tem como objetivo apoiar o Boavista e não atuar como concorrente.

O presidente do Panteras Negras FC, Nuno Fonseca, também líder da organizada, diz ter realizado um sonho com a concretização do projeto. “O Boavista, infelizmente, vai precisar dos Panteras Negras no momento mais difícil da sua história. (…) Vamos provar que uma organizada é mais do que um grupo de marginais.”

Pedro Cortez, vice-presidente, também destacou a importância do projeto. “Começámos a perceber que existem sinais claros de que o Boavista FC tem os dias contados. Esta estratégia visa criar um projeto desportivo que amanhã possa servir o Boavista, não há qualquer tipo de interesse em desvinculação.” “Quando o clube tiver uma direção com capacidade para desenvolver o seu projeto desportivo, seja daqui uma época ou mais, temos aqui um caminho que possa servir para que o Boavista encontre um espaço e alcance a 1ª Liga novamente.”

A nova equipe atuará na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto (AFP), o último nível do futebol distrital, equivalente à 5ª divisão. Coincidentemente é o mesmo campeonato que o Boavista disputará, já que a parte social do clube se desvencilhou da SAD (correspondente à SAF no Brasil).

A SAD do Boavista – dona de 90% do futebol – , que deveria disputar a Segunda Liga na temporada 2025/26 após ter sido rebaixada, não conseguiu apresentar garantias financeiras.

Assim, não obteve licença para disputar a Liga 3 ou o Campeonato de Portugal, respectivamente terceira e quarta divisões. O time vai jogar a Liga Pro da AFP, o que corresponde à quinta divisão do Campeonato Português.

