“Cria da Toca” faz golaço de fora da área em jogo por torneio da UEFA (Adriano em jogo do Santa Clara)

Nesta quinta-feira (25/7), o volante Adriano, ex-Cruzeiro, marcou um golaço na derrota de seu clube, o Santa Clara-POR, por 2 a 1, para o Varaždin-CRO, em jogo válido pela primeira fase de classificação da Conference League.

Após tentativa de ataque da equipe portuguesa, a zaga croata afastou a bola, que chegou à meia altura para o “Cria da Toca”, que ajeitou no peito e pegou na “veia”, da entrada da área, sem chances para o goleiro Zelenika, para empatar o jogo, àquela altura da partida, que viria a ser desempatada aos 40 minutos da segunda etapa.

O jogo de volta, em Portugal, acontecerá nesta quinta-feira (31/7), no Estádio São Miguel. O Santa Clara precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar para a segunda fase de classificação da Conference League. O vencedor deste confronto se classifica para a terceira fase de classificação.

Dirigente e jogadores ex-Cruzeiro

O Santa Clara é presidido por Bruno Vicintin desde 2022. O dirigente foi superintendente das categorias da base do Cruzeiro entre 2012 e 2015, e vice-presidente do clube entre 2015 e 2018.

A equipe também conta com outros atletas que passaram pela Raposa, são eles: Denivys (goleiro), Matheus Pereira (lateral-esquerdo), Ageu (volante).

Sistema de classificação da Conference League

No total 138 equipes iniciam na competição (todas as federações filiadas à UEFA têm ao menos um representante). São quatro fases de mata-mata para definir os classificados para a “fase de grupos” da Conference League, que se assemelha ao sistema de “liga” adotado pela Champions League desde a última edição do campeonato.

Dentre as 32 vagas a serem preenchidas, 15 são destinadas às equipes eliminadas nas fases iniciais da Champions e da Liga Europa.

As outras 17 vagas vão para clubes que não foram para a Liga dos Campeões ou Liga Europa, mas ficaram bem colocados nos respectivos campeonatos nacionais, estes jogam desde a 1ª fase de qualificação (caso do Santa Clara).

Além de celebrar um título continental, o vencedor da Conference League garante vaga na fase de liga da próxima edição da Europa League.

Adriano no Santa Clara

Conhecido pelo poder de marcação e bom passe, o meio-campista está no clube português desde julho de 2022, quando foi vendido pelo Cruzeiro. Desde então soma 90 jogos, três gols e deu três assistências.

Pelo Cruzeiro, Adriano estreou entre os profissionais em 2019, disputou 96 partidas, marcou três gols e deu três assistências.

