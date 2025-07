Contratação de Jhon Arias, ex-Fluminense, é anunciada por Wolverhampton (Arias é anunciado oficialmente pelo Wolverhampton)

O Wolverhampton, da Inglaterra, anunciou, nesta quinta-feira (24/7), a contratação do meia-atacante Jhon Arias, ex-Fluminense.

O colombiano de 27 anos assinou um contrato de quatro temporadas, com opção de renovação por mais um ano, e permanecerá no clube inglês até julho de 2029.

“Olá torcedores dos Wolves, aqui é o Jhon Arias. Quero demonstrar minha felicidade de estar aqui e fazer parte deste clube. Vejo vocês no Molineux. Estou ansioso por um grande temporada para todos nós. Um abraço e Deus abençoe”, disse Jhon Arias em vídeo publicado nas redes sociais do Wolverhampton.

O colombiano usará a camisa 10 no novo clube.

Detalhes da venda para o futebol inglês

O Fluminense confirmou a venda de Jhon Arias na última sexta-feira (18/7).

O Wolverhampton desembolsou cerca de 20 milhões de euros (R$ 130 milhões na cotação atual) pelo jogador.

O Tricolor Carioca segue com 10% dos direitos econômicos do atleta, em uma possível transferência do jogador no futuro.

Revelado pelas categorias de base do Llaneros, da Colômbia, Jhon Arias ainda passou pelo América de Cali e Independente Santa Fé, antes de assinar com o Fluminense, em agosto de 2021.

No Tricolor das Laranjeiras, Arias disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências.

O meia-atacante foi peça-chave nos títulos da Copa Libertadores (2023), da Recopa Sul-Americana (2024) e do Campeonato Carioca (2022 e 2023).

O jogador se destacou na disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, tendo sido o líder em chances criadas na competição, com 18, e garantiu vaga na seleção dos melhores do torneio.

Além disso, o meia-atacante defendeu a seleção da Colômbia em 31 oportunidades, com três gols marcados e cinco assistências.

Reencontro com André

No Wolverhampton, Jhon Arias reencontrará seu ex-companheiro de equipe, André.

Os dois defenderam o Fluminense juntos entre 2021 e 2024. A dupla foi muito importante no título da Copa Libertadores de 2023.

Em agosto de 2024, André foi vendido ao Wolverhampton. Desde então, o volante disputou 36 jogos pelo clube inglês.

O Wolverhampton volta a campo neste sábado, às 11 horas (de Brasília), quando enfrenta o Stoke City, em amistoso, no Britannia Stadium, na Inglaterra.

