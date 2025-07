Morre Diogo Jota, atacante do Liverpool e da Seleção Portuguesa, aos 28 anos (Diogo Jota era atacante do Liverpool)

Morreu na madrugada desta quinta-feira (3/7) o atacante Diogo Jota, que representava o Liverpool e a Seleção Portuguesa. O atleta de 28 anos se envolveu em um acidente de carro na Província de Zamora, na Espanha.

As informações dão conta de que Diogo Jota estava acompanhado do irmão André Silva, de 25 anos. Ele também era jogador de futebol e vestia a camisa do Penafiel, de Portugal.

O veículo no qual os dois viajavam sofreu um abandono de pista que desencadeou em um incêndio, de acordo com o Conselho Provincial de Zamora. O Corpo de Bombeiros foi acionado.

Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY — Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Diogo Jota morre 11 dias após o casamento com Rute Cardoso. O casal teve três filhos: Denis (2021), Duarte (2023) e uma menina nascida no ano passado cujo o nome não foi publicizado pelos pais.

Em nota publicada na rede social X (antigo Twitter), a Seleção Portuguesa homenageou o jogador. “Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 partidas pela seleção nacional, Diogo Jota era uma extraordinária pessoa, respeitado por todos os colegas e adversários, alguém com uma alegria contagiante e referência na própria comunidade.”

A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha.



Muito mais do que o fantástico jogador, com quase 50 internacionalizações pela Seleção Nacional A, Diogo… pic.twitter.com/EN901fH6FG — Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2025

Carreira de Diogo Jota

Nascido em 4 de dezembro de 1996, Jota iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira, de Portugal, pelo qual jogou entre 2014 e 2016 – ano em que ele foi contratado pelo Atlético de Madrid. O atacante nunca jogou pela equipe espanhola.

Os Colchoneros emprestaram o jogador ao Porto e, posteriormente, ao Wolverhampton. Na equipe inglesa ele se destacou e chamou atenção do Liverpool, que o contratou para a temporada 2020/21

Ao logo dos últimos cinco anos, Jota alternou entre momentos de titularidade e banco de reservas, mas sempre foi visto como peça importante nos Reds e marcou diversos gols decisivos. Em maio, ele celebrou o título da Premier League pelo Liverpool.

No mês seguinte ao título inglês, Diogo Jota foi campeão da Liga das Nações junto da Seleção Portuguesa, a qual ele defendeu desde os tempos de categoria de base.

Números

Liverpool: 182 jogos, 65 gols e 21 assistências

182 jogos, 65 gols e 21 assistências Wolverhampton: 131 jogos, 44 gols e 13 assistências

131 jogos, 44 gols e 13 assistências Porto: 38 jogos, 9 gols e 4 assistências

38 jogos, 9 gols e 4 assistências Paços de Ferreira: 47 jogos, 20 gols e 3 assistências

Títulos

Liverpool: Premier League (2024/25), Copa da Inglaterra (2021/22) e Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24)

Premier League (2024/25), Copa da Inglaterra (2021/22) e Copa da Liga Inglesa (2021/22 e 2023/24) Wolverhampton: Championship (2017/18)

Championship (2017/18) Seleção Portuguesa: Nations League (2018/19 e 2024/25)

