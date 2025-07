Alvo do América é ex-Internazionale e brilhou com Balotelli (Dalbert pela Internazionale em 2017)

Em meio ao desempenho inconstante no primeiro turno da Série B, o América vai ao mercado em busca de opções por uma reviravolta na segunda metade da competição. E um dos nomes desejados pela diretoria alviverde é o do lateral-esquerdo Dalbert, experiente jogador com passagem pela Internazionale e que já dividiu vestiário com o atacante italiano Mario Balotelli.

Dalbert Henrique Chagas Estevão nasceu em 8 de setembro de 1993, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Aos 31 anos, construiu uma carreira em clubes importantes do futebol europeu. O início, contudo, foi nas categorias de base do modesto clube que leva o nome da cidade natal. De lá, partiu para o Fluminense, onde pouco ficou antes de partir para o Velho Continente.

A trajetória europeia teve o primeiro capítulo na temporada 2013/14, no Académico de Viseu, de Portugal. O destaque o levou ao Vitória de Guimarães e, enfim, ao Nice. No clube francês, dividiu o vestiário com um dos jogadores mais polêmicos – e talentosos – dos últimos anos do futebol mundial: Balotelli.

Destaque ao lado de Balotelli

O ‘Super Mario’ já era uma estrela consolidada quando foi companheiro de Dalbert. Com passagens por Internazionale, Manchester City, Liverpool e Milan, o italiano se redimia na França após temporadas irregulares na Itália e na Inglaterra.

Juntos, ajudaram o Nice a fazer uma campanha surpreendente em 2016/17. A equipe terminou o Campeonato Francês na terceira posição, atrás apenas do campeão Monaco e do vice PSG. Dalbert jogou 33 das 38 partidas (todas como titular) e contribuiu com duas assistências. Já Balotelli terminou a temporada com 17 gols e uma assistência em 28 jogos.

Ricardo Pereira, Dalbert e Balotelli pelo Nice em 2017 (foto: Boris Horvat/AFP)

O maior voo: a Internazionale

Na temporada seguinte, Dalbert deu mais um passo largo na carreira: do Nice rumou à histórica Internazionale. Em Milão, contudo, as coisas não andaram tão bem. O canhoto pouco jogou e viu a Juventus construir um domínio local impressionante, com nove títulos italianos consecutivos entre 2011/12 e 2019/20.

Entre idas e vindas, foram somente 26 partidas, um gol e uma assistência com a camisa da Inter. O período ficou marcado por empréstimos à Fiorentina, ao Cagliari e ao Rennes. Até que o contrato acabou…

De volta ao Brasil

Foi quando Dalbert resolveu retornar ao Brasil. O destino? O Internacional. Chegou ao clube colorado em 2023, em meio à semifinal da Copa Libertadores diante do Fluminense – clube que o havia revelado. De cara, o baque. Os cariocas passaram à decisão e acabaram com o título ao baterem o Boca Juniors no Maracanã.

No Inter, Dalbert não conseguiu se firmar e acertou com o Sport em 2024. Participou da campanha que levou o Leão de volta à Série A e teve o contrato renovado para este ano. Assim como os companheiros, viu o desempenho cair significativamente na elite e, agora, está em busca de novos ares.

Como está a negociação com o América?

Fora dos planos do técnico Daniel Paulista, Dalbert foi liberado para ser negociado com outro clube. O lateral tem contrato com o Sport até o fim do ano. No Ataque apurou que as tratativas estão “caminhando” para um desfecho positivo.

A notícia Alvo do América é ex-Internazionale e brilhou com Balotelli foi publicada primeiro no No Ataque por João Vítor Marques