Lamine Yamal vai vestir a camisa 10 de Messi no Barcelona (Lamine Yamal com a nova numeração no Barcelona)

A jovem estrela do Barcelona Lamine Yamal herdou nesta quarta-feira (16/7) a icônica camisa 10 do clube ‘blaugrana’, que foi usada anteriormente por lendas como Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Diego Maradona.

“Messi fez o seu caminho, eu vou fazer o meu. Agora, a camisa 10 passa de Ansu para Lamine”, disse Yamal à imprensa na loja oficial do Barcelona no Camp Nou, onde assinou sua renovação de contrato até 2031.

O jogador revelou que sonha em ser como Messi e lembrou dos brasileiros Ronaldinho e Rivaldo: “Eu guardaria tudo de cada um deles e sou grato pelo que eles deram ao clube”.

“Nosso 10”, escreveu o Barça nas redes sociais, ao publicar um vídeo protagonizado por Yamal.

Depois de uma temporada com a camisa 27, há um ano o jovem craque seguiu os passos de Messi e passou a usar o número 19, que foi do argentino entre 2005 e 2008.

Ansu Fati herdou a 10 de Messi em 2021, quando o craque, hoje no Inter Miami, deixou o Barça e se transferiu para o Paris Saint-Germain.

Prejudicado por uma série de lesões, Fati não conseguiu alcançar seu potencial no clube catalão e acabou sendo emprestado ao Monaco no início de julho.

O atacante de 18 anos, frequentemente comparado com Messi, que também passou por ‘La Masia’, ajudou o clube catalão a conquistar o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na temporada passada.

Ele definiu seu desafio: vencer a Liga dos Campeões. “Eu não venci a Champions, então meu desafio é vencê-la. E também a Copa do Mundo. Temos que continuar crescendo porque somos uma equipe muito jovem, mas também temos que nos divertir, porque quando todos nos divertimos, todo mundo fica mais feliz, jogamos melhor e vencemos”.

Lamine Yamal no Barcelona

“Espero que seja um caminho muito longo e repleto de vitórias. Espero aproveitar ainda mais do que no ano passado e continuar conquistando títulos”, afirmou o astro do Barça.

Quanto aos elogios, Yamal observou que, se eles não vierem de seus familiares, ele não se importa.

“Tanto as críticas quanto os elogios são indiferentes para mim se não vierem de pessoas da minha família. Tento aproveitar o futebol todos os dias, mostrar do que sou capaz, e pronto”, acrescentou.

Yamal marcou 25 gols em seus mais de 100 jogos pelo Barça desde que estreou em 2023, quando tinha 15 anos, usando o número 41.

No entanto, desde o último fim de semana, Yamal se envolveu em uma polêmica após comemorar seu aniversário de 18 anos em um evento particular que teve a participação de animadores com nanismo. “Trabalho no Barça, mas quando estou longe do centro de treinamento, aproveito a minha vida”, concluiu.

O Ministério de Direitos Sociais da Espanha pediu ao Ministério Público que a festa seja investigada, após uma denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE).

