Novo estádio de grande italiano pode não sair do papel por causa de aves e morcegos (Projeto do novo estádio da Roma)

Um motivo curioso pode impedir a construção do novo estádio da Roma na capital italiana. O projeto visa construir uma arena para 55 mil torcedores no bairro de Pietralata, mas civis se mobilizam para alertar sobre questões ambientais.

Uma comissão de moradores do alega que a área escolhida para o estádio é o habitat natural protegido de diversas espécies animais, como morcegos e algumas aves.

Apesar de o projeto da Roma incluir a construção de 9 hectares de espaços verdes, os moradores entendem que a “limpa” do terreno para as obras pode causar grave prejuízo ambiental à capital.

O projeto da Roma, que atualmente divide o Estádio Olímpico com a rival Lazio, é inaugurar a nova casa em 2028. A arena deve abrigar 55 mil espectadores, com possibilidade de expansão para até 62 mil.

“Trata-se de um ato de proteção do ambiente que, perante as mentiras até agora cometidas pelo Município de Roma, daria respostas certas e inequívocas. Confiamos que o Município não se oporá a esta medida, dada a importância indiscutível da proteção do ambiente, pelo menos nas declarações dos vários conselheiros municipais. Estamos prontos a denunciar e a exigir indenizações a quem danificar o último pulmão verde de Pietralata, cuja proteção perseguiremos em todas as instâncias e níveis de julgamento”, comunicou a comissão de moradores.

O grupo encomendou um estudo do Instituto de Investigação dos Ecossistemas Terrestres e apresentou à Justiça italiana. Nesta quarta-feira (16/7), uma audiência em tribunal vai avaliar a possível objeção ao projeto do estádio.

