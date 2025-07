Ingressos de Atlético x Bucaramanga na Arena MRV: preços, como comprar e mais (Torcedores do Atlético em jogo na Arena MRV)

O Atlético anunciou neste domingo (13/7) detalhes da venda de ingressos para o jogo contra o Atlético Bucaramanga, da Colõmbia, pela volta dos 16avos de final da Copa Sul-Americana. Os times se enfrentam na Colômbia na quinta-feira (17/7), a partir das 21h30, e na Arena MRV no dia 24 de julho (quinta-feira), em Belo Horizonte.

Os bilhetes custam a partir de R$ 27 para sócios e R$ 45 (meia-entrada) para não associados, no setor Inter Sul. A venda começa nesta segunda-feira (14/7), por meio do site ingressos.galonaveia.com.br.

Atlético x Bucaramanga: detalhes da venda de ingressos

Para comprar ingresso, é necessário ter cadastro no GaloID pelo Super App ou pelo site galoid.com.br. Ao carregar o ingresso para o CPF de um terceiro, esse torcedor deverá abrir o ingresso em seu próprio Super App.

Em dias de jogos, o atendimento do Galo Na Veia será realizado exclusivamente na bilheteira da portaria G da Arena MRV.

Resgate de ingressos: os donos de cadeiras cativas e camarotes já podem transferir ingressos via Super App.

Cada sócio GNV pode comprar até quatro ingressos adicionais para qualquer plano, exceto GNV da Massa. Haverá desconto de 50% na compra de ingressos adicionais. A compra dos adicionais obedece uma janela específica de horário na venda dos ingressos – a partir das 10h de segunda-feira (26/5).

Não é possível realizar o resgate de gratuidades para os seguintes setores: cadeiras cativas (Brahma Oeste, Brahma Leste, Inter Oeste), Lounges e Camarotes.

Uma mudança importatne é que não haverá mais acesso via cartão GNV. A entrada na Arena MRV será somente por meio do e-Ticket no Super APP do Galo.

Quem fez a aquisição do Ingresso Anual (qualquer pacote) terá presença garantida em Atlético x Cienciano na Sul-Americana e não precisa fazer a compra avulsa. É necessário realizar o check-in até 24h antes do início do jogo (21h30 de quarta-feira, 28 de maio).

Fique de olho! Agora, o setor sem cadeiras da Arena MRV é o Inter Sul e não mais o Brahma Sul.

Atenção! Os portões 5 e 12 davam acesso, antes, ao setor Inter Leste. Agora, cada portão dará acesso a setores específicos, e não será possível transitar entre eles.

Portão 5: Inter Leste Premium

Portão 12: Inter Leste

Portão 6: Inter Norte

OBS: os donos de cadeiras cativas e camarotes já podem transferir ingressos via Super App.

Solidariedade: Quem comprar ingresso ou resgatar cadeira cativa livre pode ajudar o Instituto Galo com doações no ato da compra/resgate. São três valores disponíveis: 3, 5 e 10 reais, para você ajudar o Instituto Galo a continuar transformando vidas.

Datas e horários da venda para cada categoria

25/5 – 11h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março)

– 11h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março) 25/5 – 17h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março)

– 17h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março) 25/5 – 19h: Prata

– 19h: Prata 25/5 – 20h: Branco / Clubes

– 20h: Branco / Clubes 25/5 – 22h: GNV da Massa

– 22h: GNV da Massa 26/5 – 10h: 4 Adicionais para as modalidades do GNV

– 10h: 4 Adicionais para as modalidades do GNV 26/5 – 11h: Público Geral

Acesso

A esplanada e o estacionamento abrem às 17h30, horário em que as catracas também serão abertas. Crianças de todas as idades precisam de ingresso para acessar o estádio. Outra informação importante é que o ingresso de E-ticket só será aceito via SuperApp do Galo. Sob nenhuma hipótese, será aceito E-ticket impresso, foto, print de tela ou ingresso rasurado.

Portões de acesso Cadeiras Cativas

Brahma Oeste: portões 2, 3 e 16

portões 2, 3 e 16 Brahma Leste: portões 7, 8 e 10

portões 7, 8 e 10 Inter Leste Premium: portão 5

portão 5 Inter Oeste Premium: portão 14

portão 14 Inter Oeste: portão 14

Preços com descontos para sócios – válidos somente para venda online

Inter Sul (Portões 11 e 15)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 27,00

GNV Preto: R$ 31,50

GNV Prata: R$ 36,00

GNV Branco / Clubes: R$ 40,50

Inteira: R$ 90,00

Inter Norte (Portão 6)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,90

GNV Preto: R$ 36,05

GNV Prata: R$ 41,20

GNV Branco / Clubes: R$ 46,35

Inteira: R$ 103,00

Inter Leste (Portão 12)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 33,90

GNV Preto: R$ 39,55

GNV Prata: R$ 45,20

GNV Branco / Clubes: R$ 50,85

Inteira: R$ 113,00

Inter Leste Premium (Portão 5)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 45,00

GNV Preto: R$ 52,50

GNV Prata: R$ 60,00

GNV Branco / Clubes: R$ 67,50

Inteira: R$ 150,00

Inter Oeste (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 57,90

GNV Preto: R$ 67,55

GNV Prata: R$ 77,20

GNV Branco / Clubes: R$ 86,85

Inteira: R$ 193,00

Inter Oeste Premium (Portão 14)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 72,00

GNV Preto: R$ 84,00

GNV Prata: R$ 96,00

GNV Branco / Clubes: R$ 108,00

Inteira: R$ 240,00

Brahma Norte (Portão 4)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 42,60

GNV Preto: R$ 49,70

GNV Prata: R$ 56,80

GNV Branco / Clubes: R$ 63,90

Inteira: R$ 142,00

Brahma Sul (Portão 13)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 50,40

GNV Preto: R$ 58,80

GNV Prata: R$ 67,20

GNV Branco / Clubes: R$ 75,60

Inteira: R$ 168,00

Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 154,20

GNV Preto: R$ 179,90

GNV Prata: R$ 205,60

GNV Branco / Clubes: R$ 231,30

Inteira: R$ 514,00

Brahma Leste Premium (Portões 7, 8 e 10)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 204,60

GNV Preto: R$ 238,70

GNV Prata: R$ 272,80

GNV Branco / Clubes: R$ 306,90

Inteira: R$ 682,00

Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)

GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 214,50

GNV Preto: R$ 250,25

GNV Prata: R$ 286,00

GNV Branco / Clubes: R$ 321,75

Inteira: R$ 715,00

Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00

Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00

Camarote Adicional (Portão 1): R$ 500,00

Atenção: os descontos concedidos aos sócios Galo Na Veia não são cumulativos com a venda de meia entrada.

Venda presencial para sócios (sem desconto e condicionada à disponibilidade de ingressos)

Local: bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410)

bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410) Dia 23/7: 11h às 18h

11h às 18h Formas de pagamento na venda presencial: cartões de crédito e dinheiro

Meia-entrada

É vendido apenas um ingresso de meia entrada por documento, mediante apresentação da documentação exigida (são aceitos somente documentos originais), tanto no ato da compra como na entrada ao estádio:

Estudantes: Carteira de Identidade e identidade estudantil.

Carteira de Identidade e identidade estudantil. Maiores de 60 anos e menores de 12: Documento de identificação com CPF.

GNV Kids

A solicitação do ingresso GNV Kids deverá ser feita no momento da compra do ingresso pelo titular do plano. Não é necessário que a criança tenha a biometria facial cadastrada no GALOID. Entretanto, o cartão GNV Kids não dará mais acesso ao estádio. Agora, o ingresso estará disponível no Super App do titular do plano GNV.

Atenção: os ingressos para GNV Kids são liberados mediante disponibilidade e apenas para o mesmo setor do ingresso adquirido pelo titular do plano.

Gratuidade para crianças

A retirada das gratuidades infantis garantidas por Lei será na Bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 410), nos dias úteis anteriores à partida, das 11h às 18h, conforme procedimentos determinados pelas autoridades públicas e mediante disponibilidade. A retirada poderá ser feita somente pelos pais ou responsáveis legais do menor de 12 anos mediante apresentação de documento de identidade do adulto e do menor.

Atenção!

É obrigatório que o documento do menor de 12 anos tenha o CPF do menor;

É obrigatório portar ingresso válido para o mesmo setor da gratuidade a ser retirada;

A retirada da gratuidade é exclusiva a menores de 12 anos, não se aplicando, portanto, a maiores de 60 anos nem PCD e seus acompanhantes;

Não há gratuidades para os setores Premium da Arena MRV.

Visitante (venda somente pela internet)

Endereço para compra: ingressos.galonaveia.com.br

ingressos.galonaveia.com.br Início: 15/7 (12h) – Obrigatório fazer a biometria facial!

15/7 (12h) – Obrigatório fazer a biometria facial! Acesso: Portões 19 e 20

Portões 19 e 20 Setor: Visitante

Visitante Preço: Inteira: R$ 79,00 / Meia: R$ 35,55

A notícia Ingressos de Atlético x Bucaramanga na Arena MRV: preços, como comprar e mais foi publicada primeiro no No Ataque por Rafael Cyrne