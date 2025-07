crédito: No Ataque Internacional

Em qual canal vai passar Chelsea x PSG pela final do Mundial de Clubes hoje (13/7)? (Chelsea e PSG brigam pelo título do primeiro Mundial de Clubes em formato de Copa do Mundo)

É dia de decisão no Mundial de Clubes! Chelsea e Paris Saint-Germain disputam o título, neste domingo (13/7), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A seguir, o No Ataque traz mais informações e em qual canal assistir ao duelo.

Esta é a primeira vez que o Mundial é disputado em formato de Copa do Mundo. Portanto, o campeão ficará marcado na história como o primeiro a vencer o campeonato nesse modelo de disputa.

Em qual canal vai passar Chelsea x PSG hoje?

A final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain, o PSG, terá transmissão da Globo (canal aberto), do SporTV (canal fechado), da CazéTV (YouTube) e da DAZN (streaming).

Campanhas de Chelsea e PSG até a final

O Chelsea terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo D, atrás do Flamengo. Para chegar à final, eliminou Benfica nas oitavas (4 a 1), Palmeiras nas quartas (2 a 1) e Fluminense na semifinal (2 a 0).

Já o Paris Saint-Germain terminou a fase classificatória na liderança do Grupo B, com seis pontos – duas vitórias e uma derrota. No mata-mata, eliminou Inter Miami nas oitavas de final (4 a 0), Bayern de Munique nas quartas (2 a 0) e Real Madrid na semifinal (4 a 0).

A notícia Em qual canal vai passar Chelsea x PSG pela final do Mundial de Clubes hoje (13/7)? foi publicada primeiro no No Ataque por Jéssica Mayara