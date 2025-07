Real Madrid x Borussia registra segundo melhor público do Mundial de Clubes (Real Madrid e Borussia em jogo do Mundial de Clubes)

A partida entre Real Madrid e Borussia Dortmund, neste sábado (5/7), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova York, entrou para a lista dos maiores públicos da competição. No total, 76.611 torcedores estiveram no estádio na vitória por 3 a 1 do time espanhol. A lotação entra para o top 2 do torneio disputado nos Estados Unidos.

O estádio tem capacidade para receber até 82.500 torcedores.

O Real Madrid conquistou a vantagem logo nos primeiros 20 minutos de jogo, com gols de Gonzalo García e Fran García. Depois, segurou o placar. Nos acréscimos, a emoção tomou conta. O Borussia diminuiu com Maximiliam Beier, mas na sequência o Real ampliou com Mbappé e garantiu a classificação à semifinal de forma tranquila.

A equipe espanhola vai enfrentar o PSG na quarta-feira (9/7), às 16h, no MetLife Stadium.

A partida com maior público do Mundial de Clubes é o duelo entre Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Em 15 de junho, na primeira rodada da fase de grupos, os franceses venceram os espanhóis por 4 a 0, em um jogo disputado no Rose Bowl, em Pasadena, com 80.619 torcedores.

Já a segunda partida que teve mais torcedores foi a vitória do Real Madrid sobre o Pachuca, em 22 de junho. Na ocasião, o Bank of America Stadium, em Charlotte, recebeu 70.248 pessoas.

Top 10 dos públicos do Mundial de Clubes

1º – Paris Saint-Germain 4 x 0 Atlético de Madrid – 80.619 pessoas no Rose Bowl, em Pasadena

no Rose Bowl, em Pasadena 2° – Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund – 76.611 pessoas no MetLife Stadium, em Nova York

pessoas no MetLife Stadium, em Nova York 3º Real Madrid 3 x 1 Pachuca – 70.248 pessoas no Bank of America Stadium, em Charlotte

no Bank of America Stadium, em Charlotte 4º PSG x Bayern – 66.937 pessoas no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta

pessoas no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta 5º Palmeiras 1 x 2 Chelsea – 65.782 pessoas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

no Lincoln Financial Field, na Filadélfia 6º Paris Saint-Germain 4 x 0 Inter Miami – 65.574 pessoas no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta

no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta 7º RB Salzburg 0 x 3 Real Madrid – 64.811 pessoas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

no Lincoln Financial Field, na Filadélfia 8ºBayern de Munique 2 x 1 Boca Juniors – 63.587 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

no Hard Rock Stadium, em Miami 9º Real Madrid 1 x 1 Al-Hilal – 62.415 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

no Hard Rock Stadium, em Miami 10º Real Madrid 1 x 0 Juventus – 62.149 pessoas no Hard Rock Stadium, em Miami

Públicos das quartas de final do Mundial

Fluminense 2 x 1 Al-Hilal – 43.091 pessoas no Camping World Stadium, no Orlando

no Camping World Stadium, no Orlando Palmeiras 1 x 2 Chelsea – 65.782 pessoas no Lincoln Financial Field, na Filadélfia

no Lincoln Financial Field, na Filadélfia Bayern 0 x 2 PSG – 66.937 pessoas no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta

pessoas no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta Real Madrid 2 x 0 Borussia – 76.611 pessoas no o MetLife Stadium, em Nova York

