Torcedores do Grêmio reagem à possível saída de Suárez do Inter Miami (Luis Suárez com a camisa do Inter Miami)

O Grêmio tem vivido dias de movimentação intensa fora das quatro linhas, com destaque para três situações distintas envolvendo nomes conhecidos e promessas do clube. Entre negociações, renovações e manifestações da torcida, o Tricolor busca equilíbrio entre experiência e juventude em seu planejamento.

Primeiramente, o clube gaúcho anunciou na quarta-feira (2) a renovação contratual do zagueiro Luís Eduardo até 2028. Revelado pelas categorias de base e com apenas 17 anos, o defensor tem sido tratado como uma joia do elenco. Ele estreou nos profissionais no início da temporada, durante o Campeonato Gaúcho, e já vem sendo integrado por Mano Menezes aos treinos com o time principal. “Prefiro seguir trabalhando forte e aproveitando as oportunidades que surgirem aqui”, declarou o jovem, que também brilhou na conquista do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção Brasileira.

Enquanto investe na base, o Grêmio tenta assegurar a permanência de um dos seus pilares defensivos. O clube iniciou os primeiros contatos com Walter Kannemann para a renovação de contrato. O vínculo atual do argentino se encerra em dezembro, e, apesar de uma proposta oficial ainda não ter sido apresentada, ambas as partes demonstraram interesse em seguir juntas. Aos 34 anos, o zagueiro soma conquistas expressivas pelo clube, como a Copa do Brasil (2016), a Libertadores (2017) e a Recopa Sul-Americana (2018). Nesta temporada, voltou à titularidade após se recuperar de cirurgia no quadril.

Ao mesmo tempo, o nome de Luis Suárez voltou ao centro das atenções dos torcedores. O atacante uruguaio, que brilhou pelo Grêmio em 2023, não deve renovar com o Inter Miami, nos Estados Unidos, onde atua atualmente. Aos 38 anos, Suárez ainda não definiu seu futuro e cogita inclusive a aposentadoria. A possibilidade de retorno ao Tricolor animou parte da torcida nas redes sociais. “Ele sem joelho é melhor que qualquer um do elenco”, afirmou uma torcedora. Outro foi além: “Se quiser virar dono do Grêmio, eu aceito”.

Contudo, nem todos compartilham do mesmo entusiasmo. Há gremistas que questionam a atual condição física do atacante, citando as dificuldades enfrentadas por ele em partidas recentes. “Ele não consegue mais correr”, opinou um torcedor, enquanto outro destacou: “No EUA ele já não aguenta mais, imagina no Brasil”.

Durante sua passagem pelo Grêmio, Suárez disputou 53 partidas, marcou 26 gols e distribuiu 17 assistências. No Inter Miami, ele acumula 62 jogos, com 34 gols e 22 assistências. Apesar dos bons números, as limitações físicas têm sido um obstáculo recorrente. Assim sendo, o Grêmio se vê diante de decisões importantes, tentando conciliar a manutenção de ídolos com o investimento em novos talentos, tudo isso em meio à paixão e às expectativas da torcida.

