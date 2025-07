Atacante do Atlético se diz abalado com morte de Diogo Jota: ‘Sem acreditar’ (Diogo Jota, atacante do Liverpool-ING, antes de jogo pela Seleção Portuguesa)

A morte do atacante Diogo Jota, de 28 anos, na madrugada desta quinta-feira (3/7), causou consternação no mundo do futebol. Atacante do Atlético, Dudu publicou mensagem em rede social e se disse abalado com a notícia referente ao companheiro de profissão.

Ex-atacante do Liverpool, da Inglaterra, Diogo Jota morreu em acidente de carro em Zamora, na Espanha. O português estava acompanhado do irmão André Silva, atacante do Penafiel, de Portugal, que também não resistiu e morreu no local.

De acordo com a Guarda Civil Espanhola, os irmãos foram encontrados já sem vida à beira da estrada, depois de saírem da pista com um carro da marca Lamborghini. O veículo entrou em chamas após a colisão.

No Instagram, Dudu lamentou o ocorrido e as perdas dos atacantes. O jogador do Atlético afirmou que o mundo do futebol “está em luto”.

“Hoje, o esporte amanheceu com a triste notícia sobre a morte precoce de Diogo Jota e André Silva, seu irmão. Uma tragédia como essa deixa todo mundo chocado e sem acreditar. Espero que Deus conforte o coração de suas respectivas famílias e amigos. O mundo do futebol está de luto e todos nós, atletas e profissionais da modalidade, independentemente da nacionalidade, estamos muito abalados e tristes. Que ambos descansem em paz.” Dudu, atacante do Atlético

A carreira de Diogo Jota

Diogo Jota foi revelado como jogador profissional de futebol na temporada 2014/2015, pelo Paços de Ferreira, de Portugal. Ele ainda passou por Porto-POR e Wolverhampton-ING antes de assinar com o Liverpool.

O atacante também se destacou representando a Seleção Portuguesa. Na curta carreira como atleta, o jogador conquistou uma Segunda Divisão Inglesa (2017/2018), duas UEFA Nations League (2018/2019 e 2024/2025), duas Copas da Liga Inglesa (2021/2022 e 2023/2024), uma Copa da Inglaterra (2021/2022) e uma Premier League (2024/2025).

