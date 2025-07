crédito: No Ataque Internacional

Jogadores do Cruzeiro reagem a morte de Diogo Jota

Jogadores do Cruzeiro lamentaram a morte do atacante português Diogo Jota, do Liverpool (ING), na madrugada desta quinta-feira (3/7), na Espanha.

O atleta lusitano se envolveu em um acidente de carro na Província de Zamora e não resistiu.

Federações, jogadores, clubes, esportistas e personalidades comentaram o falecimento do atacante e desejaram força a familiares e amigos.

Nas redes sociais, alguns atletas do elenco da Raposa reagiram ao anúncio da morte do português.

Ex-jogador de diferentes clubes da Inglaterra, o atacante congolês Yannick Bolasie fez publicação nos stories do Instagram com emojis de uma pomba brancA e com mãos em sinal de oração.

O meio-campista Matheus Henrique compartilhou postagem do Cruzeiro sobre o caso e desejou força à família de Diogo.

“Meus sentimentos a todos os familiares ”, escreveu.

O volante argentino Lucas Romero e o atacante brasileiro Ruan Índio também republicaram a postagem da Raposa.

O volante Lucas Romero, o atacante Yannick Bolasie, o meio-campista Matheus Henrique e o atacante Ruan Índio reagiram à notícia do falecimento de Jota.

Compatriota de Jota, o treinador português Leonardo Jardim não se pronunciou sobre o caso até o momento.

Cruzeiro lamenta morte de Jota

O Cruzeiro comentou a morte de Diogo Jota nas redes sociais e foi um dos vários clubes do futebol brasileiro a lamentar o óbito do jogador.

“O Cruzeiro lamenta profundamente o falecimento dos atletas portugueses Diogo Jota e André Silva”, escreveu.



“Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil”, adicionou.

A Raposa enfrenta o Defensa y Justicia, da Argentina, nesta quinta-feira (3/7), às 19h, no Estádio Kléber Andrade, na Região Metropolitana de Vitória, pelo torneio amistoso Vitória Cup.

Carreira de Diogo Jota

Nascido em 4 de dezembro de 1996, Jota iniciou a carreira profissional no Paços de Ferreira, de Portugal, pelo qual jogou entre 2014 e 2016 – ano em que foi contratado pelo Atlético de Madrid.

O atacante nunca jogou pela equipe espanhola.

Os Colchoneros o emprestaram ao Porto e, posteriormente, ao Wolverhampton. Na equipe inglesa, Diogo Jota se destacou e chamou atenção do Liverpool, que o contratou para a temporada 2020/21.

Números

Paços de Ferreira: 47 jogos, 20 gols e 3 assistências

Liverpool: 182 jogos, 65 gols e 21 assistências

Wolverhampton: 131 jogos, 44 gols e 13 assistências

Porto: 38 jogos, 9 gols e 4 assistências

